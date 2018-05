Verein Mehr Mitglieder in Narrenzunft Rottenacker

Rottenacker / DIETMAR BURGMAIER

Reinhold Schulz, Vorsitzender Narrenzunft Rottenacker, hat sich auf der Hauptversammlung des Vereins in der Fischerhütte am Samstagabend zufrieden mit dem Engagement der 36 Mitglieder gezeigt. „Wir haben eine gute Beteiligung an den Umzügen“, sagte Schulz. Die Narrenzunft Rottenacker nahm an zehn Umzügen teil, darunter in Untermarchtal, Gerhausen und Wiesensteig. In Rottenacker selber veranstalteten die Narren die Schul- und Kindergarten-Befreiung sowie den Rathaussturm. Bei diesem unterstützte die örtliche Musikkapelle wieder die Narren.

Schulz freute sich ferner über neue Mitglieder und einige Gastspringer. Schriftführerin Margot Huber berichtete von acht Jungnarren. Sie wies auf die neue Facebook-Seite und die neue Homepage hin. Der Kinderball sei gut besucht gewesen, sagte Huber. Kassiererin Angela Zilinski bilanzierte ein Plus von 127 Euro bei 2368 Euro Einnahmen und 2242 Euro Ausgaben. Der Kontostand betrug zum Jahresende 3642 Euro.

Bürgermeister Karl Hauler riet dem Verein, die Mitgliedsbeiträge künftig per Einzugsermächtigung zu erheben. Die Kassiererin hatte in ihrem Bericht darauf hingewiesen, dass es vereinzelt zu Verzögerungen beim Bezahlen der Mitgliedsbeiträge kommt, diese jedoch die wichtigste Einnahmequelle für den kleinen Verein sind.

Bei den Wahlen wurde Marc Huber zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden bestimmt. Jürgen Falch schied aus diesem Amt aus. Margot Huber wurde als Schriftführerin wiedergewählt, ebenso Häswartin Gabriele Gumper. Auch die freie Narrenrätin Amalia Baldi-Rapp und der Kassenprüfer Christian Zilinski wurden bestätigt. Neu zum Gruppenvogt gewählt wurde Marina Schulz.

Für 15-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde Bürgermeister Karl Hauler, für zehn Jahre Amalia Baldi-Rupp und Dennis Schmid. Margot Huber wurde für ihre Verdienste mit einem Vereinsorden ausgezeichnet.