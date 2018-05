Schulsozialarbeit Mehr Hilfe für Schulen

Ehingen / Julia Deresko

Die Schulsozialarbeit in Ehingen wird ausgeweitet. Davon profitieren auch die Grundschulen in den Teilorten.

In Ehingen wird die Schulsozialarbeit ausgebaut. Das haben gestern die Mitglieder des Sozial- und Kulturausschusses des Ehinger Gemeinderats einstimmig beschlossen. Das bisherige Angebot im Umfang von 2,9 Stellen für alle Schulen in der Stadt soll nun um 0,2 Stellen ausgeweitet werden. Träger der Schulsozialarbeit ist der Verein Oberlin in Ulm. Von der Ausweitung des Angebots sollen insbesondere die Längenfeld- und die Hermann-Gmeiner-Schule profitieren. Dort werde die Stelle von derzeit 0,8 auf eine Stelle ausgeweitet. Ein Grund dafür ist die steigende Zahl der Ganztagsschüler, wie Bürgermeister Sebastian Wolf sagte.

Unterstützung für Lehrer

Neu ist, dass nun auch die Grundschulen in den Teilorten auf das Angebot zurückgreifen können. Immer wieder sei in diesem Bereich Bedarf angemeldet worden, berichtete Wolf. „Ich finde es wunderbar, dass man das Angebot erhöht, und dass auch kleinere Schulen nun in den Genuss kommen“, sagte Katrin Brosch, Gremiumsmitglied und Leiterin der Grundschule in Erbstetten. „Die Kinder werden früher auffällig und brauchen in diesem Prozess Hilfe.“ Die Lehrer seien dabei auf die Unterstützung der Schulsozialarbeiter angewiesen.

Einen Einblick in ihre Arbeit haben zwei Schulsozialarbeiter gegeben. „Ich habe sofort ein gutes Klima erlebt“, sagte Jenny Schremmer, die seit einem Jahr am Längenfeldzentrum tätig ist. Gute Erfahrungen mache sie etwa mit dem Projekt „Gewaltfreie Kommunikation“, das sie in der Grundschule gestartet hat.

Über positive Erfahrungen konnte auch Kay Kählig, der seit fünf Jahren an der Michel-Buck-Schule tätig ist, berichten. „Die Schüler kennen mich und kommen direkt auf mich zu.“ Dabei werden auch schwierige Themen angesprochen, die ohne ein über die Jahre hinweg gewachsenes Vertrauen vielleicht nicht zur Sprache kommen würden, sagte Kählig. Themen in der Beratung seien etwa verbale und physische Gewalt in den Familien, Eltern, die Streit miteinander haben, oder Probleme der Eltern, wie Sucht oder Schulden. „Ritzen kommt häufig vor“, sagte Kählig. Während das Phänomen der Selbstverletzung bislang häufiger bei Mädchen festzustellen war, seien in jüngster Zeit häufiger auch Jungen betroffen.

Enge Zusammenarbeit

Kählig berichtete auch über die enge Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Die Kooperation mit dem Jugendamt laufe hervorragend, ebenso gut funktioniere die Zusammenarbeit mit der Caritas. Auf die Hilfe der Lokalen Agenda sei man bei Bedarf an Dolmetschern angewiesen.

Kathrin Modsching, Bereichsleiterin der Sozialen Arbeit an Schulen, gab einen Einblick in die Statistik. „Wir haben 1200 Kinder und Jugendliche im letzten Schuljahr erreicht“, erläuterte sie. Sehr erfreulich sei, dass die Zahl der Kindeswohlgefährdungen von 16 Fällen im Schuljahr 2015/16 auf elf im Schuljahr 2016/2017 zurückgegangen ist. „Das ist eine sehr große Zahl“, sagte Modsching. Daran sehe man, dass die präventiven Maßnahmen der Schulsozialarbeit wirken, betonte die Bereichsleiterin.