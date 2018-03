Vortrag Mehr Einsatz für Senioren gefordert

Schelklingen / Lothar Sobkowiak

Beim Besuch von Elisabeth Jeggle in Schelklingen geht es um die Anliegen von Älteren – und um die Politik.

Die Themen müssten „von unten nach oben“ angesprochen werden und nicht umgekehrt. Dies sagte Elisabeth Jeggle am Freitag als Gast bei der Seniorenunion im Café „Vis à Vis“ in Schelklingen. Die ehemalige Europaabgeordnete, heute Kreistags- und Biberacher Gemeinderatsmitglied, wolle nach 15 Jahren in Straßburg der Basis politisch etwas zurückgeben, sagte sie.

Die 8000 neuen Pflegekräfte im Bereich Alten-, Kranken- oder ambulanter Pflege, die der Koalitionsvertrag anstrebe, seien bei weitem zu wenige. Die Welt verändere sich weiter; je mehr Geld vorhanden sei, umso mehr stiegen die Ansprüche, sagte die Referentin, die auf Einladung des CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Heinz Zeiher gekommen war. Zahlreiche Mitglieder der Senioren-Union hörten ihr zu.

Die sozialen Dienste hätten in der Gesellschaft noch immer einen zu geringen Stellenwert. Dies sei auch eine Frage der Besoldung. Mit der Digitalisierung wollten auch die Senioren umgehen können, sagte Jeggle, „da wir nun mal damit konfrontiert werden“. Deutschland sei in der Versorgung Schlusslicht in Europa, sogar Lettland habe mehr dafür investiert.

Jeggle plädiert dafür, hierzulande den sozialen Bereich zu stärken und dabei nicht locker zu lassen. Dazu bemerkte Heinz Zeiher, die Unterversorgung im medizinischen Bereich bestehe in manchen Regionen wie um Biberach oder der Riedlinger Alb noch immer. Das Studium zum Arzt müsse für Frauen gelockert und die Dienste der Ärzte neu gestaltet werden, antwortete Jeggle.

Bei der Aussprache wollte Zeiher einem Einwand einer Zuhörerin, Schelklingen sei eine sterbende Stadt, nicht zustimmen. „Wir an der Basis müssen den Politikern klar machen, dass die Senioren wichtig und ein Teil der Gesellschaft sind.“ Und bei allgemeinem Beifall versprach Zeiher, Mitglied in der Senioren-Union zu werden. Der Vorschlag von Zuhörerin Margrit Koch, die Stadthalle in die Hände eines privaten Investors zu geben, sei nicht praktikabel, sagte Zeiher. Denn es gehe auch um dann anfallende Gebühren, die Hallenbenutzer nicht aufbringen könnten, zudem sei die Gemeinde auch an Vorgaben des Landratsamtes gebunden.

Ein Problem für die Senioren sei die wachsende Angst um ihre Sicherheit, Stichworte Einbrüche oder Überfälle. Auch in Schelklingen und in den Teilgemeinden sei nicht alles in Ordnung, meinte Zeiher, es fehle auch am Kapital. Aber die CDU sei zusammen mit anderen Fraktionen bemüht, die Seniorenhilfe zu unterstützen im Hinblick auf die Gründung eines Vereins. Bei Gastrednerin Elisabeth Jeggle bedankte er sich mit einem Blumenstrauß.