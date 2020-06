Die Corona-Lage im Kreis hat sich entspannt. Am Freitag hat nun das Abstrichzentrum in Ehingen zum letzten Mal geschlossen. Zuletzt waren es deutlich weniger als zehn Tests täglich gewesen, die die Ärzte und Helfer im „Corona Drive-in“ in Ehingen abnehmen mussten. Wer den Verdacht hatte, sich...