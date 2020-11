Alles wird vorläufig stillstehen auf dem Ehinger Schelle-Areal, so will es das Verwaltungsgericht Sigmaringen. Wie Richter Florian Nagel am Freitag mitteilte, hat das Gericht dem Antrag einer Nachbarin des Areals stattgegeben, die Widerspruch eingelegt hatte. Auf dem Areal soll ein Gebäudekomplex...