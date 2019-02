Ehingen Marina Mast bringt Single-CD heraus

Ehingen / swp

Marina Mast aus Ach­stetten bringt ihre erste Single heraus. Die Sängerin, die 2016 an der TV-Casting-Sendung „The Voice of Germany“ teilgenommen hatte, ist in Ehingen keine Unbekannte: Einige Jahre war sie die Frontfrau der Ehinger Polizeiband „Cops unlimited“, außerdem trat sie etwa beim Ehinger Weihnachtsmarkt und bei den Ehinger Basketballern auf. Mast ist mittlerweile unter dem Künstlernamen Marina Marx bekannt. Ihre erste Single trägt den Titel „One Night Stand“ und wird am heutigen Freitag erscheinen, berichtet ihr Management.