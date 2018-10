Musik Marienlieder und Rosenkranzgebet

Schelklingen / Lothar Sobkowiak

Zu einem feierlichen Singen von Marienliedern hatte der katholische Kirchenchor Schelklingen am Sonntagabend in die Herz-Jesu-Kirche eingeladen. Mehr als 80 Besucher konnte der Vorsitzende des Kirchenchors, Paul Schleicher, begrüßen. Die Zuhörer hörten angetan den Klängen des Chors unter der Leitung von Angelika Köder und der Einzeldarbietung des Tenors Kurt Rauch zu.

Verschiedene Komponisten

Ave-Maria-Lieder von verschiedenen Komponisten wie Giulio Caccini, Maurice Blazy oder Mattia Battistini trug der Chor vor, Evelyn Hirth begleitete die Sänger am Klavier.

Der Oktober gilt als Monat des Rosenkranzes, dessen Geschichte von Anne Stauß vorgetragen wurde. Das Rosenkranzgebet sei im Frühmittelalter entstanden, heißt es in dem Gedicht, in dem Begebenheiten aus dem Leben Jesu eingefügt wurden. Wiederholungen im Gebet scheinen – wie auch in anderen Religionen – die höchste Form der Meditation zu sein mit dem Ziel, zur inneren Ruhe zu kommen. In einem weiteren Gedicht, vorgetragen von Anton Kramer, ging es um die Verehrung von Maria, die Trost spendet für die Leidenden. Maria, die Mutter Jesu, gilt als Königin des Rosenkranzes in der katholischen Kirche.

Gemeinde singt mit

Weitere Lieder waren „Stern im Lebensmeere“, „Die Trösterin der Betrübten“, „Bitte für uns Maria“, „Gegrüßet seist du Maria“. Bei Liedern aus dem Gotteslob und dem Schlusslied „Segne du Maria“ war auch die Gemeinde zum Mitsingen eingeladen.

Der Kirchenchor-Vorsitzende Schleicher bedankte sich am Ende des Konzerts bei den Akteuren und lud die Gemeinde anschließend zu einem Umtrunk und Brot in den hinteren Teil der Kirche ein.