Jubiläum Maria Mayerhofer aus Allmendingen wird 90 Jahre alt

Allmendingen / re

Wer Maria Mayerhofer mit ihren nun 90 Lenzen anschaut, hat das Gefühl, dass bei ihr die Altersuhr vor langem stehen geblieben ist. Die quirlige Dame sieht nicht nur weit jünger aus, sie ist auch gesundheitlich gut beieinander, geistig hellwach und voller Lebenslust. „Ich gehe noch regelmäßig zum Turnen und Kegeln“, berichtet die Seniorin. Und immer wieder ruft die Wirtin vom Gasthaus Kreuz um ihre Mithilfe bei Veranstaltungen an. „Mir macht es Freude, unter Menschen zu sein und noch nicht zum alten Eisen zu gehören“, sagt Maria Mayerhofer. Sie hält ihre Zwei-Zimmer-Wohnung im Allmendinger Bürgerheim liebevoll in Schuss, und kocht dort auch täglich für sich und ihren Sohn, der im selben Haus wohnt.

Geboren am 8. Januar 1929 in Schmiechen, ist Maria Mayerhofer in Allmendingen aufgewachsen. Sie hat viele karge Zeiten erlebt, insbesondere in den Kriegsjahren und danach. Sie war in verschiedenen Haushalten als Kindermädchen beschäftigt, während des Kriegs in der Allmendinger Mühle und war auch oftmals beim Holzschlagen im Wald tätig. „Aber ich hab’ mich nie unterkriegen lassen. Man muss das Leben meistern, wie es halt kommt“, ist ihre Devise. 1950 heiratete Maria ihren Liebsten Konrad. Zwei Kinder machten das Glück komplett. Konrad Mayerhofer war bei Schwenk Zement als Sprengmeister beschäftigt. Maria Mayerhofer kümmerte sich um den Haushalt des 1984 verstorbenen Egloff Baron von Freyberg-Eisenberg im Allmendinger Schloss, der Maria stets als seine „Perlmutt“ gelobt hatte.

Immer wieder half sie im Gasthaus Kreuz bei der Bewirtung aus. Neben der vielen Arbeit hat das Ehepaar auch schöne Reisen nach Österreich unternommen. Vor 22 Jahren zogen Maria und Konrad Mayerhofer ins Bürgerheim. Ein Jahr später starb Konrad überraschend. Sohn Hans zog wenige Jahre danach im Bürgerheim ein. Ein weiterer schwerer Schicksalsschlag traf Maria Mayerhofer, als vor zwei Jahren ihre Tochter Elisabeth einem Krebsleiden erlag. Aber die Seniorin gibt nicht auf: Ihr Enkel und vor allem die beiden Urenkel bereiten ihr große Freude. Am Samstag feiert die rüstige Seniorin mit Angehörigen und Freunden im „Kreuz“. „Ich wollte eigentlich nicht groß feiern, aber das hat mein Sohn organisiert. Er hilft mir, was geht“, sagt Maria Mayerhofer stolz. Und ihre Geburtstagswünsche? „Dass meine Familie gesund bleibt und ich nie in ein Pflegeheim muss. Ich habe hier im Bürgerheim so gute Nachbarn. Alle kümmern sich um einander. “