Die Gewerbliche Schule baut ihre Lernfabrik 4.0 aus. Manuel Hagel besucht die Schule und stellt sich Fragen von Schülern und Lehrern.

Wir wollen hier ein Schaufenster sein“, sagt Jochen Münz. Der Schulleiter der Gewerblichen Schule in Ehingen meint damit digitales Lernen, während er tatsächlich vor einem Schaufenster steht, das Werkstücke aus der Lernfabrik 4.0 zeigt. Schüler haben den Ausleger eines Krans am Rechner konzipiert und an den 3D-Drucker geschickt, der das Werkstück hergestellt hat. Hier zeige sich, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete und Kreistagskandidat Manuel Hagel, der die Schule an diesem Morgen besucht, wie Lernen fürs Digitale aussehen könne.

Seit exakt zwei Jahren gibt es die Lernfabrik an der Schule in Trägerschaft des Landkreises, den 3D-Drucker hat die Schule schon länger. Derzeit läuft die Ausschreibung für zwei weitere Geräte. Und laut Münz will man die Lernfabrik auch mit dem Digital-Hub, der am Businesspark Ehingen aufgebaut wird, vernetzen, um den Wissensaustausch zu befördern.

2254 Schüler lernen an der Gewerblichen Schule. Im vergangenen Schuljahr waren es 2195 Schüler. Die Raumkapazitäten sind erschöpft, drei Klassen der Magdalena-Neff-Schule nutzen laut Münz Räume der Schule. Doch es entstehen auch neue Räumlichkeiten. Vor dem A-Gebäude ist ein Maschinenraum vorgesehen. Der Kreistag hat noch nichts beschlossen, die Anfrage ist erst gestellt. Münz rechnet mit einer Umsetzung in zwei Jahren.

Neue Holzfräse gewünscht

Im A-Gebäude zeigt Lehrer Josef Huber dem Politiker die acht Jahre alte CNC-Holzfräse, für die es nach dem Anbau einen neue Version braucht, um die Ausbildung auf aktuellem Stand zu halten. Etwa 80 Auszubildende – Holzmechaniker wie Schreiner – arbeiten mit der Maschine. Huber zeigt einen Werkzeugkoffer aus Holz: Das Äußere ist von Hand gefertigt, die Fräse hat den Einsatz gefertigt.

Wie es um den Bildungsstand der Auszubildenden stehe, will Hagel von Huber wissen. Das sei teils „schwierig“, antwortet der Lehrer. Unter Migranten gebe es einige, die sich mit Lesen wie Schreiben schwertäten. „Es ist ein großer Unterschied, ob die Migranten in Unterkünften leben oder privat untergekommen sind.“

Am Ende seines Besuchs stellt sich Hagel den Fragen von Schülern des Berufskollegs und des Technischen Gymnasiums. Ein Schüler bemängelt den Handyempfang in der Region. Hagel verweist auf den Freien Markt, sagt, dass das Land beim schnellen Internet – Grundlage für schnellen Handyempfang – die Bereitstellung der Infrastruktur bis 2021 mit einer Milliarde Euro fördern will. „Wie stehen sie zu Artikel 13?“, fragte ein Schüler zur Richtlinie, die das EU-Parlament vor wenigen Tagen beschlossen hat. Hagel will geistiges Eigentum schützen, sagt aber auch, dass Uploadfilter etwa Satire nicht erkennen. Um diese Meinungsfreiheit zu schützen, wolle die Union statt auf Filter auf künstliche Intelligenz setzen.

Ein Lehrer sprach Hagel auf die vor einem Jahr geforderte Präsenzpflicht für Lehrer an. „Wo will man Lehrer denn dann entlasten?“ Hagel antwortete, dass man plane, 10.600 Lehrerstellen zu schaffen; für Nachmittagsbetreuung, die seiner Ansicht nach in den kommenden Jahren verstärkt nachgefragt werde, müssten Deputatsstellen dann auch reduziert werden. Eine Lehrerin wies daraufhin, dass an Gewerblichen Schulen mehr Prüfungen und somit mehr Korrekturen anfielen, was von der Politik aber nicht wahrgenommen werde. Hagel sagte, dass man überlegen müsse, wie man Rahmenbedingungen ändern könnte. „Ziel muss sein, die Last zu verteilen.“

