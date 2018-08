Ehingen Volkshochschul-Kurs zeigt neue Ideen für den Grill

Aufpassen und Wasser bereitstellen

Waldbrand „Sicher, man muss vorsichtig sein“, sagt Jan Duvenhorst, der stellvertretende Leiter des Fachdiensts Forst und Naturschutz über die aktuelle Waldbrandgefahr. So weit wie der benachbarte Kreis Biberach oder Landkreise in Bayern – dort wurde offenes Feuer und Grillen in Waldnähe verboten – gehe der Alb-Donau-Kreis aber nicht. „Das wäre hier noch etwas überzogen.“ Im Alb-Donau-Kreis mit seinen vielen Laubbäumen sei die Brandgefahr geringer als in Regionen, in denen es viel Nadelwald gibt (so etwa im Kreis Biberach). Außerdem spiele die Höhenlage eine Rolle, und es habe im Alb-Donau-Kreis immer mal wieder geregnet, führt Duvenhorst aus. Gegrillt werden sollte in der Natur dennoch nur an ausgewiesenen Stellen, es sei ratsam, Wasser bereitzuhalten oder etwas, mit dem ein mögliches Feuer ausgeschlagen werden könne. Zudem weist Duvenhorst auf das Rauchverbot in Wäldern hin, dass noch bis zum Oktober gilt. jb