Feiern Maifest Frankenhofen

Frankenhofen / swp

Obwohl es im April stattfindet und dieses Jahr besonders früh, heißt das Fest des Musikvereins Frankenhofen Maifest. Es beginnt heute, Freitag, mit dem Sternmarsch um 19.30 Uhr. Zum 16. Mal werden die Musikkapellen ins Festzelt einziehen und dort im Anschluss auf zwei Bühnen Nonstop-Blasmusik bieten.

Weiterer Höhepunkt ist der Auftritt der Gruppe „Notausgang“ aus dem Unterallgäu am Samstagabend. Mit einer „Blas-Rock-Party“ in grünen Lederhosen wollen die Jungs von 21 Uhr an für ordentliche Unterhaltungs- und Stimmungsmusik sorgen. Sie spielen unter anderem „Always a weng anders“, wie es in der Ankündigung heißt. Per Shuttle-Bus können die Gäste am Samstag an- und abreisen.

Nach dem Sonntagsgottesdienst, der um 9 Uhr beginnt und vom Chor „Impuls“ musikalisch begleitet wird, werden die „Ehgnerländer“ die Besucher des Frühschoppens mit Blasmusik unterhalten. Von 11 Uhr an gibt es Mittagessen im Festzelt. Nach der Nachmittagsunterhaltung mit der Trachtenkapelle des Musikvereins Gültstein folgt von 16.30 Uhr an ein „Hammellauf“, bei dem es auch Preise zu gewinnen gibt.

Weiter geht es am Montag, 23. April. Die kleinen Besucher und ihre Begleiter erwartet das Kinderfest mit Spielstraße und Kinderschminken, das um 14 Uhr beginnt. Um 15.30 Uhr startet der Familien- und Handwerkernachmittag bevor von 16.30 Uhr an die gastgebende Musikkapelle Frankenhofen „Mit Blasmusik in den Feierabend“ begleitet. Der Erlös des Losverkaufs zum „Tag des Bieres“ an diesem Tag geht an die Schmiechtalschule in Ehingen. Den Ausklang im Festzelt gestalten dann von 19.30 Uhr an die Albdorfmusikanten Pfronstetten.