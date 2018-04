Girls Day Mädchen an die Werkbänke

Christina Kirsch

Von einer klischeefreien Berufswahl sind wir noch weit weg“, sagt Frank Groll, der Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Agentur für Arbeit in Ulm. Bundesweit sind nur 11 Prozent der Frauen in den so genannten MINT-Berufen tätig, in Baden-Württemberg sind es 12 Prozent. „MINT“ ist die Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Bei der Erwähnung dieser Fächer verziehen auch die 14-jährigen Mädchen der Franz-von-Sales Realschule in Obermarchtal zunächst das Gesicht. Mathematik gehört meist nicht zu den Lieblingsfächern. Die MINT- Berufe gelten als mathematiklastig und werden von Mädchen deshalb vorsichtshalber nur wenig in Betracht gezogen. Auf dem sozialen Feld fühlen sie sich sicherer.

Dass das Fach Mathematik auch in den MINT-Berufen nicht der Dreh- und Angelpunkt ist, erfuhren die Schülerinnen bei Betriebsbesichtigungen von Auszubildenden. Die Bustour, die Frank Groll in Kooperation mit der IHK Ulm erstmals veranstaltet hat, ging zunächst zur Blaubeurer Firma Rehm Thermal Systems. Dort wurden die Mädchen von der Personalreferentin Natalie Werner über die Firma und ihre Ausbildungsberufe informiert. Die Firma Rehm, die Fertigungsteile für die Elektronik- und Photovoltaikindustrie herstellt, beschäftigt am Blaubeurer Standort rund 300 Mitarbeiter und bildet derzeit 6 Mechatroniker und 3 Industriekaufleute aus. „Wir setzen gar nicht so sehr auf die schulischen Abschlüsse, sondern mehr auf das Wollen und ob die Auszubildenden sich in die Materie vertiefen möchten“, meinte Andreas Lamparter, der Ausbildungsleiter der Fachinformatiker. „Ich war selber Hauptschüler und habe mich weiter entwickelt“, erläuterte der junge Mann. Die Kernfrage seines Berufs sei „Wie bekomme ich die Maschine auf das Handy?“. Steuerungen über das Handy würden in Zukunft immer wichtiger.

In der Werkhalle führte Pascal Schmidt, Meister in der Fertigung und zuständig für Mechanik, von einem Fertigungsplatz zum anderen. Auch Lena Häussler aus Treffensbuch, die im Februar ihre Ausbildung als Mechatronikerin abschloss, stellte sich den Mädchen vor. „Mathe und Physik waren in der Schule gar nicht so mein Ding“, erklärte die 21-Jährige. Die Mädchen wurden auch durch die Werkhalle mit den Schweißern und in die Pulverbeschichtung geführt. Die 14-Jährigen nahmen Eindrücke mit: „Dass man mal die ganzen Arbeitsschritte bis zum Schluss gesehen hat, ist schon toll“, meinte Jana Kneer aus Ehingen. Der Oberdischingerin Tamara Guter gefiel, „dass man mit den Händen und mit den Maschinen etwas macht“. Man habe ihnen gesagt, dass es um Frauen in Berufen ginge, meinte Celina Zügn, „aber ich habe gar keine Frauen arbeiten gesehen“. Die begleitenden Mütter und Monika Schuler von der IHK staunten über den niedrigen Geräuschpegel in der Werkhalle. Leonie Seiz aus Öpfingen wunderte sich dagegen, „dass man bei dem Lärm noch arbeiten kann“.

In der Allmendinger Firma Schwenk besichtigten die Schülerinnen die Labore und die Werkstätten. Die Zementfabrik bildet drei Chemielaboranten, acht Elektroniker und sieben Industriemechaniker aus. Im Zementlabor erklärte Dr. Sebastian Wistuba den Mädchen, dass die Chemielaboranten im Labor vor allem Substanzen analysieren. Vom Ausgangsmaterial Kalkstein bis zum Kalksteinmehl, Flugasche und Klinker werden die Bestandteile untersucht. Auch die Sekundärbrennstoffe wie etwa zerkleinerte Folien aus den gelben Säcken werden analysiert, bevor sie verbrannt werden. Im Beruf der Chemielaboranten sei der Anteil an Jungs und Mädchen etwa halbe-halbe, erläuterte der Laborleiter. Dominik Frey aus Blaustein arbeitet bei Schwenk als Chemielaborant und findet interessant, „dass man sich immer fragen muss, warum etwas passiert“. Wenn er im Ionenchromatograph einen neuen Peak finde, müsse er herausfinden, wo die Ursache für diesen ungewöhnlichen Wert liege. Auch der Verdienst sei interessant, meinte der 21-Jährige. „Ich habe im ersten Lehrjahr mehr verdient als meine Schwester im dritten Lehrjahr als pharmazeutisch-kaufmännisch Angestellte“, vergleicht Dominik Frey.

900 Proben jedes Jahr

Schwenk verkauft neun verschiedene Zemente für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Die Mädchen erfuhren, dass die Festigkeit des Zements die wichtigste physikalische Eigenschaft ist und es schnelle und langsame Zemente gibt. Schwenk entnimmt aus seiner Produktion rund 900 Proben jedes Jahr und lagert sie ein Jahr. „Denn wenn auf der Baustelle was schief geht, wird das schnell dem Zement in die Schuhe geschoben“, meinte Sebastian Wistuba. Einer der wichtigsten Berufe bei Schwenk sind die Elektroniker Fachrichtung Betriebstechnik. „Wir haben allein 10 Computer für die Abgasanlage am Laufen“, erklärte Ausbildungsleiter Friedemann Sautter. Die Elektroniker müssen sich mit Hochspannung ebenso auskennen wie mit Hausinstallationen. Nach der Mittagspause besichtigten die Mädchen noch die Werkstätten in der Gewerblichen Schule in Ehingen. Eine begleitende Mutter meinte am Ende des Tages, „man hört eine Berufsbezeichnung und kann sich nichts darunter vorstellen“. Der Girls Day präzisierte in den Köpfen von 16 Mädchen so manche unklare Vorstellung.