Macher-Serie Werner Kreitmeier: Alles, was früher war

Werner Kreitmeier: Alles, was früher war

Oberdischingen / Rainer Schäffold

Rühriger Vereinschef, Historiker, Buchautor, Gemeinderat und Grünpfleger – dies alles ist Werner Kreitmeier aus Oberdischingen.

Nein, viel Zeit hat er nicht. Schließlich muss sich Werner Kreitmeier ranhalten bei der Produktion des Buches über die Geschichte der Herrengasse in Oberdischingen, seiner Heimat seit mehr als 30 Jahren. Denn das Werk soll im September zum „Tag des offenen Denkmals“ fertig sein. Eine halbe Stunde bringt er dann doch noch auf für den Besucher.

Sein Steckenpferd ist die Geschichte, Werner Kreitmeier interessiert sich für alles, was früher war – aber auch dafür, was heute ist und morgen sein wird. Deswegen ist er zu seinen vielen Aufgaben (siehe Infokasten) auch Mitglied des Gemeinderats, seit 1989 mit einer fünfjährigen Unterbrechung. Bei den vergangenen Wahlen stets als Stimmenkönig – fast jeder im Ort kennt ihn.

Das war nicht immer so: Als er 1993 Bilder für sein erstes Buch „Der Malefizschenk und seine Jauner“ suchte, habe er aus dem Ort kaum welche bekommen, mehr von auswärts, erzählt er von den Startproblemen. Mit diesem Buch habe sein Faible für alles Alte und die Sammelleidenschaft begonnen. Zuvor war in Pforzheim die „Oberdischinger Diebsliste“, gedruckt 1799, des Malefzischenken, einstiger Ortsherr und berühmter Strafverfolger, zur Versteigerung gekommen. Werner Kreitmeier ist mit seiner Frau hingefahren und hat die Liste ersteigert. Sie bildet den Anhang des ersten Buches. „Außer dem Heimatbuch von Stefan Ott hat’s ja nichts gegeben, und das war damals vergriffen“, sagt Kreitmeier über den Anlass, das Buch zu schreiben.

Die Frage, wie er das heute alles schaffen kann, beantwortet er so: „Man fängt halt um halb acht an und um halb elf fährt man den Computer wieder runter.“ Und warum macht er das alles? „Wenn man keine Kinder hat, muss man sich anders in die Gesellschaft einbringen.“ Ohne seine Frau Maria, die ihn tatkräftig unterstützt, weiß er, ginge es nicht. „Sie muss schon viel Verständnis aufbringen“ – und das tue sie. Wenn sie auch schon mal gesagt habe: „Wir sind schon verrückt“.

Vom Kuhberg hergekommen

Seine Frau war es auch, die Werner Kreitmeier nach Oberdischingen kommen ließ. 1985 war das, mit 35 Jahren. Der gebürtige Ulmer – „Kuhbergler“, wie er stolz sagt – hat Bleischriftsetzer gelernt und bei einem Ulmer und einem Weißenhorner Verlag gearbeitet. „Mit sechzigeinhalb“ Jahren hat er aufgehört. „Ich hatte keine andere Möglichkeit; Verein und Firma schaff’ ich nicht“, das war klar. So hat er sich für den Verein entschieden, ohne die Firma im Stich zu lassen: Im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung arbeitet er noch für den Verlag in Weißenhorn.

Für Oberdischingen wünscht er sich ein Museum, dessen Konzept bereits steht. Nur die geeigneten Räume fehlen noch. So dient das Kreitmeiersche Wohnhaus aktuell als eine Art Archiv. „Das obere Stockwerk und die Bühne sind voll von alten Schätzen und Fundstücken. „Die Leute bringen mir recht viel.“ Große Teile lagern auch bei der Gemeinde, so etwa zehn Wagenräder. Irgendwann werde man die Sachen gebrauchen können. „In einem späteren Museum sollte man jedes Jahr eine Sonderausstellung machen“, sagt der Sammler.

„Nicht vier Sachen auf einmal“

Werner Kreitmeier hat also noch einiges vor, ans Aufhören ist nicht zu denken. „Wenn’s gesundheitlich geht, mach’ ich das weiter.“ Vielleicht werde er in den kommenden Jahren etwas kürzer treten und „nicht mehr vier Sachen auf einmal machen“. Irgendwie ist das schwer zu glauben.

Thema beim „Tag des offenen Denkmals“ im September wird der Erste Weltkrieg sein. „Dafür habe ich noch nichts gemacht.“