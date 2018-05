Theater LTT in Ehingen: Zuviel der neuen Welt

Ehingen / Christina Kirsch

Das LTT führt in Ehingen das Bühnenstück „Schöne neue Welt“ auf. Nicht allen gefällt das Stück.

Wahrscheinlich musste man als Zuschauer erst eine innere Abwehrschwelle überwinden. Aber was oben auf der Bühne in der angeblich so schönen neuen Welt auf der Allzeit-fröhlich-Schiene mit Dauergrinsen ablief, war vor allem eines: nervig. Das hielten einige Zuschauer bei der Ehinger Aufführung des Schauspiels „Schöne neue Welt“, das das Landestheater Tübingen nach Aldous Huxleys Roman inszenierte, nicht aus. Sie verließen während der Aufführung den Saal.

Die, die blieben, sahen eine grelle Satire, die in der zweiten Stunde die Problematik einer kontrollierten, scheinbar idealen Welt, ohne sozialer Ungerechtigkeit und ohne Krankheiten drastisch herausarbeitete: industriell erzeugte Menschen leben in einem Kastensystem. Es gibt die Alphas, Betas, Gammas und die Epsilons, die unten umherkriechen und weder lesen noch schreiben können. Die Klone auf der oberen Etage trällern aufmunternde Liedchen und sind glücklich. „Ich bin froh, dass ich eine Beta bin!“, singt eine, trägt sie als Beta doch weniger Verantwortung. Jede und jeder funktioniert. Fast. Zugleich sind sie Abhängigkeit von Soma, den Glückspillen, die sie an einem Kindergummibändchen am Handgelenk tragen.

Die zweigeteilte Bühne zeigte ein Fitnessstudio und eine Fernsehwelt, aus der die Frauen wie aufgezogene Puppen erschienen. Dazwischen hockt mit John einer, der sich in dieser Welt mit Norm- und Brutzentrale und Letalkammer nicht integrieren lässt. Seine Mutter stirbt auf der Bühne und wird mit begeistertem Trallala entsorgt. Zwischen diesen surrealen Szenen fordert John ein Recht auf reale Emotionen, auf Schmerz und Tränen. Er will das gefährliche Leben, plädiert dafür, „das Unangenehme zu erdulden“.

Die Bearbeitung des LTT gerät sehr plakativ und pädagogisch. Vielleicht war das der ermüdende Faktor in einer Inszenierung, in der die Wahrheit als Bedrohung und die Liebe als Überbleibsel überwundener Zivilisationen postuliert wurde.