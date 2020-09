Der Netzbetreiber Telefónica Deutschland baut sein O 2- Mobilfunknetz im Alb-Donau-Kreis umfangreich aus. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung verkündet, wurde jüngst eine neue LTE-Station am Höhenblick in Munderkingen in Betrieb genommen. Sie soll nun mehrere tausend Menschen in der Umgebung flächendeckend mit schnellem mobilen Internet versorgen. Neben den O 2 -Kunden profitieren laut Mitteilung auch Nutzer weiterer Marken wie zum Beispiel Blau, Aldi Talk, Fonic, Tchibo mobil, NettoKom, Ortel Mobile und Ay Yildiz vom Ausbau.

Die aktuellen Netzausbaumaßnahmen vor Ort seien auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur nächsten Mobilfunkgeneration, schreibt Telefónica Deutschland weiter: Mit der neuen LTE­-Station hat das Unternehmen den Grundstein für einen künftigen Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G gelegt. Denn technisch gesehen baut der 5G-Standard auf der Systemarchitektur von LTE (4G) auf, die zunächst einmal vorhanden sein muss.

Weiterer Ausbau noch 2020

Sukzessive sollen deshalb auch andere bestehende Mobilfunk­standorte in der Region mit neuester Technik ausgestattet werden, heißt es in der Pressemitteilung – zahlreiche Nutzer aus dem Alb-Donau-Kreis sollen demnach noch in diesem Jahr flächendeckend schnell mobil surfen.

Zudem wird das Unternehmen in diesem Jahr mit dem 5G-Ausbau in den Städten Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt beginnen, bevor „in den kommenden Jahren weitere Städte und Gebiete“ folgen. Wann die Region dran ist, verrät Telefónica nicht.