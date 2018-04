Ehingen Loriot und der ewige Enten-Streit

Ehingen / RENATE EMMENLAUER

Die Szenerie ist nicht neu, ebenso wenig die Pointen – dennoch brachte die Kammeroper Köln beim Loriot-Abend in der Lindenhalle die Zuschauer ab und an zum Schmunzeln oder Lachen. Und immer wieder gab es begeisterten Beifall. Die etwa 400 Besucher erinnerten sich bei der amüsanten Bühnenshow – ein herrlicher Mix aus Oper, Operette, Show und Chansons – an den unvergessenen Vicco von Bülow alias Loriot und an dessen unerschöpfliches Mundwerk. Da kommt die Spezies der Schweifträger genauso auf den Tisch, wie Lohengrins Schwan und die köstlichen alltäglichen Dialoge eines typischen Ehepaares mit dem Ergebnis: „Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen“ – garniert mit Klavierspiel und Gesangseinlagen.