Gemeinderat Logistikhalle und Ehrlos

Ehingen/Berg / swp

Mit dem Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Logistikhalle Berg Brauerei will der Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag um 16 Uhr im Rathaus den Weg frei machen für den Neubau einer 95 Meter lange und 52 Meter breiten Halle. Für Brauerei-Chef Ulrich Zimmermann ist die Logistikhalle die größte Investition, die er zu verantworten habe, und ein wichtiges Vorhaben zur Neuordnung auf dem Gelände der Brauerei. Auf dem Grundstück am Angerweg soll, eingegraben in den Hang, eine Halle mit Holzfassaden entstehen, in der Brauereizubehör und Leergut gelagert, kommissioniert und verladen werden. Um die Verkehrserschließung zu verbessern, soll am Angerweg eine Engstelle auf vier Meter verbreitert werden.

Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen Vergaben zur Erschließung des Industriegebiets Berg und des hochwassersicheren Ausbaus der Ehrlos. Das günstigste Angebot liegt bei 5,84 Millionen Euro. Außerdem bestellt der Gemeinderat den Wahlausschuss für die OB-Wahl am 23. September und die Vorschlagsliste zur anstehenden Wahl der Schöffen.