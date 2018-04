Gemeinderat Lob für den Wachinger Wald

Unterwachingen / ah

Mit einem Waldbegang mit Forstrevierleiter Daniel Kugler hat sich der Gemeinderat Unterwachingen über den Zustand des 5,5 Hektar großen Gemeindewalds informiert. Wie Bürgermeister Hans Rieger berichtet, zeigte Kugler in der jungen Kultur an der Gemeindeverbindungsstraße Emerkingen-Köhlberg auf kleine Verbissschäden. Seiner Meinung nach seien die Schäden aber nicht so massiv, dass hier kein Wald entstehen kann, und ein Schutzzaun sei nicht notwendig.

Kugler lobte, dass jetzt im Wachinger Wald in der neuen Kultur auf andere Arten als Fichte gesetzt wurde. In der neuen Kultur wurden Laubbäume wie Ahorn, Buche und Erle gepflanzt. Revierleiter Kugler hat beim Rundgang auch auf die Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers bei den aufgestellten Bänken hingewiesen. Gerade nach Stürmen ist es ratsam danach zu schauen. Im weiteren Verlauf wurde bei dem Rundgang auch der vor einigen Jahren gerichtete Waldweg angesprochen. Hier sollte spätestens im nächsten Jahr wieder aufgeschottert und die Seitenstreifen jährlich abgemulcht werden. Die vorgefundene Fütterungsstelle am Rande des Waldweges ist zu entfernen, da seiner Meinung nach das Rehwild derzeit aufgrund der Vegetation genug zum Fressen findet. Am Ende des Rundgangs zeigte Revierleiter Kugler den Ratsmitgliedern noch eine Besonderheit, ein riesiger Dachsbau mit mehreren Eingängen. Dieser sei bewohnt und dort habe sich auch noch ein Fuchs eingenistet ist sich Herr Kugler sicher. Zum Schluss der Führung spricht Revierleiter Daniel Kugler von einem einigermaßen gesunden Wald in Unterwachingen. Der Holzverkauf bringt der Gemeinde regelmäßig Gewinne, damit der Wald aber auch gesund bleibt, muss immer wieder in die Pflege investiert werden.