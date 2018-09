Diskussion Liveblog: Forum zur Ehinger OB-Wahl mit Alexander Baumann

Ehingen / Steffen Wolff

SWP-Forum zu Wahl des Oberbürgermeisters in Ehingen mit Amtsinhaber Alexander Baumann. Alle Höhepunkt der Veranstaltung zum Nachlesen im Liveblog.

+++ 20.56 Uhr +++

Das war der Liveblog zum OB-Wahl-Forum in der Ehinger Lindenhalle. Vielen Dank fürs Mitlesen. Einen ausführlichen Bericht gibt’s in der morgigen Print-Ausgabe der Ehinger SÜDWEST PRESSE. Auf unserem Onlineportal zeigen wir ein Video mit ersten Stimmen der Forum-Zuschauer.

+++ 20.53 Uhr +++

Da keine weiteren Fragen mehr gestellt werden, folgt jetzt das Schlusswort: Baumann hofft, dass die Ehinger zur OB-Wahl gehen - und wünscht sich eine hohe Wahlbeteiligung.

+++ 20.50 Uhr +++

Nächste Zuschauerfrage zum Thema Stau: Soll der Flaschenhals an der Kreuzung Alemannenstraße (Bahnunterführung) in der Stadt bleiben oder will die Stadt da etwas unternehmen?

Baumann: „Wir werden sehr viel Geduld brauchen. Wir haben das Thema aber schon angestoßen - Stichwort Westumfahrung.“ Das könne aber noch sehr lange dauern. „Da ist Geduld gefragt.“

+++ 20.44 Uhr +++

Jetzt sind die Zuschauer dran - sie können Fragen an Alexander Baumann stellen.

Die erste Frage: Kann die Stadt etwas tun, das Zusammenleben der unterschiedlichen Kulturen zu stärken?

Baumann: „Wir haben in die Integrationsarbeit sicher einen Schwerpunkt gelegt. Da haben sich in den vergangenen Jahrzehnten tatsächlich viele Veränderungen ergeben... Die Stadt hat eine Integrationsbeauftragte eingestellt, die sich um diese Aufgaben kümmert.“ Die Integration und das bessere Zusammenlagen werde in den vergangenen Jahren noch sehr wichtig werden. Die Grundvoraussetzungen seien aber vorhanden.

+++ 20.41 Uhr +++

Warum er als CDU-Mitglied trotzdem als parteiloser Kandidat antritt, will Stefan Bentele von Baumann wissen. „Das Amt eines Ehinger OBs ist kein Parteienamt.“

+++ 20.40 Uhr +++

Beim Thema Müll habe sich Ehingen nicht gegen Kreis entschieden. Baumann erklärt, ss habe ein Umfrage gegeben, ob künftig der Landkreis oder die Kommune dafür zuständig sein soll. „Es gibt Kommunen, die ihren Weg gesucht und gefunden haben, so wie es für die örtliche Bevölkerung passt. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir uns diese Struktur bewahren wollen. Wir haben dem Kreis signalisiert: Wir wollen das auch künftig selbst machen.“ Jetzt gab es unterschiedliche Antworten der Kommunen - der Kreistag muss jetzt entscheiden, welche einheitliche Lösung kommt.

++++ 20.35 Uhr +++

Falls er wieder als OB gewählt wird, will sich Baumann auch wieder um ein Mandat für den Kreistag bewerben. „Es ist wichtig und notwendig, dass sich Ehingen als große Kreisstadt dort einbringt.“

+++ 20.33 Uhr +++

Jetzt geht es um die Bürgerbeteiligung der Ehinger. „Es sind ganz viele Bereiche - nicht nur in den Vereinen - in denen sich Menschen einbringen“, so Baumann. Das sei sehr lobenswert.

+++ 20.30 Uhr +++

Ehingen ist in der glücklichen Lage, schuldenfrei zu sein. Dies sei nicht selbstverständlich, betont Baumann. Die angesparten rund 50 Millionen Rücklagen seien dringend nötig, um auch künftig investieren zu können.

+++ 20.25 Uhr +++

Wenn es um die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt geht, habe die Verwaltung immer ein Auge darauf, den aktuellen - sehr guten Zustand - auch künftig zu halten. Dies sei auch wichtig, damit sich die Stadt entwickeln können - Stichwort Investitionen.

Wenn, dann sei die räumliche Fläche ein begrenzender Faktor. „Schließlich müssen wir auch der Landwirtschaft ihren Platz lassen.“

+++ 20.24 Uhr +++

Eine Autobahn für Ehingen? Es habe schon vor vielen Jahrzehnten tatsächlich Pläne gegeben, die B 311 auszubauen. Baumann sei sehr zuversichtlich, dass in den kommenden acht Jahren ein dreistreifiger Ausbau gelingen könnte.

+++ 20.23 Uhr +++

Jetzt kommt die Homestory: Der Wahlkampf sei in der Familie Baumann natürlich ein Thema. Auch die Kinder würden die Berichte in den Medien über den Vater interessiert verfolgen.

+++ 20.20 Uhr +++

Stefan Bentele berichtete von Stimmen, die eine häufigere Präsenz des OBs in den Teilorten fordern. Baumann kontert: „Mein Terminkalender spricht eine andere Sprache.“ Ehingen habe 17 Ortsteile, die Stadt habe sich damals bewusst Entschieden, Ansprechpartner vor Ort zu installieren. „Meine Kommunikation findet direkt mit den Ortsvorstehern statt... Wenn es um ein konkretes Thema geht, gehen die Fachleute aus dem Rathaus dort hin und kümmern sich drum. Ich sehe da kein Defizit und uns auf einem guten Weg.“

+++ 20.15 Uhr +++

Im Video zu Beginn der Veranstaltung wurde Kritik an der Kommunikation des Rathauses laut. Baumann: „Das kann ich mir nicht vorstellen. Da würde ich gerne den konkreten Grund kennen - und das Problem lösen.“

+++ 20.10 Uhr +++

Damit Sie diesen Liveblog lesen können, benötigt es schnelles Internet. Das ist auch in Ehingen so. Baumann ist mit der jetzt begonnenen Maßnahme zum Thema Glasfaserausbau sehr zufrieden. „Hätten wir das dem freien Markt überlassen, wären bestimmte Bereiche tatsächlich von der Entwicklung abgehängt worden... Die Entscheidung, das Thema im Verbund anzugehen, war absolut richtig. Als einzelnen Stadt Ehingen hätten wir auf dem Markt keine Rolle gespielt. Gemeinsam haben wir jetzt eine Marktmacht.“

Baumann betont, dass der Kommune bei diesem Thema sehr viele Hürden in den Weg gelegt werden.

+++ 20.06 Uhr +++

Stichwort Nahversorgung. Baumann: „Ich finde ich hier in Ehingen alles, was ich benötige.“

Vor achte Jahren sei das ein großes Thema gewesen. In der Zwischenzeit seien mehrere Discounter und Märkte in die Stadtmitte gezogen. Zweimal in der Woche finde ein Wochenmarkt statt, Metzgereien und Bäckereien seien vorhanden. „Ich sehe hier keinen Notstand.“Dennoch begrüßt Baumann, dass jetzt weitere Geschäfte ansiedeln wollen.

+++ 20.00 Uhr +++

Jetzt geht es um die Kinderbetreuung: Wie kann die Stadt die Betreuung in den kommenden Jahren sicherstellen?

Baumann: „Unser Grundanliegen ist nach wie vor, dass wir das ermöglichen wollen.“ In den vergangenen Jahren konnten die Betreuungszeiten bereits erweitert werden. In der Tat sei es aber so, dass durch den Bevölkerungszuwachs das Thema immer noch aktuell sei. Erfreulich sei, dass sich die katholische Kirche stark einbringe. „Wir versuchen, durch die Qualität unserer Einrichtungen dafür Sorge zu tragen, dass es auch für Mitarbeiter attraktiv ist.“ Baumann ist zuversichtlich, für alle Gruppen das nötige Personal zu Verfügung zu haben. Ermöglicht werden soll das etwa durch: angebotenen Fortbildungen und selbst ausgebildetes Personal.

+++ 19.52 Uhr +++

Das Baugebiet Rosengarten soll erweitert werden, erklärt Baumann. Die Planungsphase für eine weitere Erschließung laufe bereits. Mitte 2019 soll die Erschließung angegangen werden.

+++ 19.50 Uhr +++

Die Stadt sorge schon dafür, dass Mieten nicht überzogen werden. „Wir haben in Ehingen einen gleichbleibend stabilen Grundsteuer-Hebesatz.“

Stichwort sozialer Wohnungsbau: Das Land habe ein neues Programm aufgelegt, das laufe jetzt an „Ich erhoffe mir, dass da in Zukunft noch mehr passiert“, so Baumann. Wohngeld müsse so gesetzt werden, dass günstiger Wohnraum gemietet werden könne.

+++ 19.46 Uhr +++

Die Situation rund um das Gelände Rossmanith in Ehingen sei schwierig, erklärt Baumann. „Aus diesem einen Fall werden wir Konsequenzen ziehen und bei vertraglichen Dingen es so gestalten, dass wir mehr Möglichkeiten haben.“

+++ 19.44 Uhr +++

Zur Wohnraumsituation in Ehingen äußert sich Alexander Baumann gleich zu Beginn. Die Verwaltung sei da, um sich um die Probleme der Bürger zu kümmern. In den vergangenen Jahren seien rund 1000 Bürger neu nach Ehingen gekommen. Für die müsse erst einmal Wohnraum geschaffen werden. Dies sei auch geschehen. Das werde auch in Zukunft geschehen. Auch in der Innenstadt konnten Verdichtungen verwirklicht werden - und so Wohnraum geschaffen. In den vergangenen Jahren seien rund 1000 Genehmigungen für neuen Wohnraum erteilt worden.

+++ 19.40 Uhr +++

Und da wird auch Kritik laut: Der Kontakt zum Rathaus sei mitunter schwierig, bemängelt einer der Befragten. Mehr Kommunikation wird von manchen gefordert. Und der Leerstand bei den Geschäften ist offenbar auch ein Thema.

+++ 19.35 Uhr +++

Zu Beginn läuft ein Video mit einer Umfrage unter Ehingern Bürgern zu den brennendsten Fragen. Was beschäftigt die Bürger? Was wünschen sie sich von der Verwaltung?

+++ 19.33 Uhr +++

SWP-Redakteur Stefan Bentele eröffnet das Forum.

+++ 19.29 Uhr +++

Inzwischen ist auch Alexander Baumann eingetroffen. Jeder Zuschauer wird per Handschlag vom OB-Kandidaten begrüßt.

+++ 19.28 Uhr +++

Jetzt geht es hier gleich los. Einige Zuschauer haben sich schon in der Lindenhalle eingefunden. Es gibt aber noch freie Plätze.

+++ 19.23 Uhr +++

Gewählt wird in Ehingen am Sonntag, 23. September. Dann sind etwa 20.400 Wahlberechtigte aufgerufen, den Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt für die nächsten acht Jahren zu wählen.

+++ 19.19 Uhr +++

Moderiert wird der Abend von den beiden Ehinger SWP-Redakteuren Julia-Maria Bammes und Stefan Bentele.

+++ 19.17 Uhr +++

Wie hat sich Ehingen in den vergangenen acht Jahren unter Oberbürgermeister Alexander Baumann entwickelt, wie soll es unter einem künftigen OB Baumann weitergehen? Was hat sich in Sachen Bürgerbeteiligung getan, was steht noch an? Schafft die Stadt genügend Wohnraum, wo gibt es noch Potenzial? Etwa eine Stunde lang wird Baumann auf die Fragen der Redakteure eingehen. Im Anschluss an das Gespräch können Besucher des Wahlforums den OB-Kandidaten befragen.

+++ 19.15 Uhr +++

Herzlichen Willkommen zum Liveblog des SWP-Forums zur Wahl des neuen Oberbürgermeisters in Ehingen.

Alexander Baumann, Amtsinhaber und einziger Bewerber, stellt sich heute in der Lindenhalle den Fragen der Redakteure der SÜDWEST PRESSE Ehingen.

Los geht’s um 19.30 Uhr.

