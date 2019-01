Ausrüstung Lions helfen packen

Munderkingen / swp

Beim Kofferpacken geholfen haben jetzt Mitglieder der Lions Clubs in Ehingen und Munderkingen bei der Firma Systemsport in Munderkingen. Dort wird die deutsche Delegation für die Special Olympics World Summer Games Mitte März in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingekleidet. Abu Dhabi und Dubai sind vom 14. bis 21. März Austragungsorte für Wettbewerbe in 25 Sportarten mit dem Ziel, für eine Welt der vollständigen Inklusion für Menschen mit geistiger Behinderung einzutreten. Mit 54 Sportlern stellt Baden-Württemberg das größte Kontingent in der fast 250 Mitglieder großen deutschen Delegation. Sechs Lions aus Ehingen und Munderkingen haben an zwei Tagen 250 große Rollkoffer für Abu Dhabi nach Packlisten zusammengestellt. Die Organisation der deutschen Lions Clubs will die begonnene Zusammenarbeit mit dem Special Olympics Team ausbauen, denn Deutschland wird mit Berlin 2023 die nächsten Special Olympics World Games ausrichten.