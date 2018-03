Politik Lins: Messungen an der falschen Stelle

Justingen / Joachim Schultheiß

„Bei den europäischen Vorschriften sind Spielräume vorhanden. Diese sollte man auch ausnutzen“, war die Botschaft von Norbert Lins, Mitglied des Europaparlaments. Der CDU-Stadtverband Schelklingen hatte am Freitagabend in das Sportheim Justingen zu einem Gespräch mit dem Agrarexperten geladen. Messstationen, etwa für Glyphosat- oder Nitrat, stünden in Deutschland oft an ungünstigen Stellen, berichtete Lins. In Deutschlands Nachbarländern werde dies im Rahmen der gleichen Vorschriften anders gehandhabt – mit dem Effekt meist niedrigerer Messwerte. Zum Pflanzenschutzmittel Glyphosat sei eine Diskussion nicht mehr möglich. Als Mörder seiner eigenen Kinder sei er in E-Mails beschimpft worden, als er sich im Europaparlament für eine fünfjährige Verlängerung der Glyphosat-Zulassung ausgesprochen habe.

Ein Stellvertreterkrieg

Das Ganze sei ein Stellvertreterkrieg, sagte Lins. In Wirklichkeit gehe es um das Thema: „Wie soll die Landwirtschaft der Zukunft aussehen?“ Dabei seien manche der Meinung, dass so schnell wie möglich die ökologische Landwirtschaft eingeführt werden solle. Überhaupt seien für das, was im Umweltbereich in Brüssel stattfinde, zu 90 Prozent die Deutschen schuldig, klagte der Europaabgeordnete. „Der Deutsche hat eine Idee, trägt sie nach Brüssel und will damit die anderen beglücken. Er setzt sie dann zu 75 bis 80 Prozent dort um, zu Hause aber zu 100 Prozent.“ Als Beispiel nannte er die FFH-Vogelschutzrichtlinie. Die sei von einem, wie er sagte „verrückten“ Umweltschutzminister Jürgen Trittin zu Zeiten der rot-grünen Bundesregierung durchgesetzt worden. Man dürfe nicht vergessen, dass man nicht alles durchsetzen könne. Er führte das Tierwohl als Beispiel an. Der preissensible Verbraucher kaufe im Supermarkt dann eben das in den europäischen Partnerländern billiger produzierte Fleisch. Auch die Neuordnung der europäischen Finanzen nach dem Brexit im nächsten Jahr thematisierte der Europaabgeordnete. Er erläuterte die Zusammenhänge mit der nächsten Agrarreform, die im Jahr 2020 in Kraft tritt. Sie setzt dann für sieben Jahre die Standards auf europäischer Ebene. Haushaltskommissar Günther Oettinger werde seine Vorstellung der Haushaltsfinanzierung im Mai präsentieren. Im Moment gehe man von einer zehnprozentigen Kürzung des Haushalts aus. Zurzeit zahle jedes Mitglied der EU ein Prozent von seinem Bruttosozialprodukt in den europäischen Haushalt ein. Oettinger werde für die Zukunft eine Zahl zwischen 1,1 und 1,9 Prozent vorschlagen. Der Vorschlag des EU-Parlaments werde 1,3 Prozent Erhöhung betragen. Es komme dann noch auf die Positionen der Kommission und der Mitgliedstaaten an. Die beiden größten Mitgliedstaaten Frankreich und Deutschland hätten bereits signalisiert, mehr Geld einzustellen.

Widerstände kleinerer Staaten

Von den kleinen Nettozahlern gebe es aber mit den Niederlanden, Österreich und den nordeuropäischen Staaten Widerstände. Bei der Fragerunde zeigte sich der Justinger Ortsvorsteher Hubert Stoll erstaunt darüber, dass durch den Brexit Geld im EU-Haushalt fehlt. Er habe immer gedacht, die Engländer seien Rosinenpicker und fühlte sich über das Thema von der Presse schlecht informiert. An Beispielen aus seiner täglichen Praxis kritisierte er den Verwaltungsaufwand durch EU-Vorschriften. Wegen Beträgen von etwa 30 Euro mehr oder weniger landwirtschaftlicher Förderung werde teilweise ein Vielfaches an Verwaltungs- und Personalkosten produziert.

Eine ausgiebige Diskussion gab es um die aktuelle Dieselproblematik. Auch hier handle es sich teilweise um ein Messproblem sagte Lins. Beim jüngst festgestellten höchsten Stickoxidwert Deutschlands an einer Münchner Kreuzung seien die Messbedingungen falsch gewesen. Die Messstation stand viel zu nahe an der Kreuzung. Er sah eine Entspannung in naher Zukunft, alleine schon durch die Stilllegung vieler älterer Dieselfahrzeuge. Problematisch blieben in Baden-Württemberg nur die Werte in Reutlingen, Ludwigsburg und Stuttgart.