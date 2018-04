Kabarett Lindenhalle Ehingen: „Das Ende ist Nah-les“

Ehingen / kir

Früher lagen die Themen auf der Straße, heute fliegen sie den Kabarettisten um die Ohren. In der gut besuchten Lindenhalle schöpfte der politische Entertainer Matthias Deutschmann aus dem Vollen. In seinem 13. Programm „Wie sagen wir‘s dem Volk“ zieht er über Alternativlosigkeit und Missbrauch her. Die Alternativlosigkeit habe Merkel in Deutschland eingeschleppt, behauptet er, den Missbrauch gebe es bei den Regensburger Domspatzen genau so wie auf der Kölner Domplatte. Matthias Deutschmann raunzt sich mehr als zwei Stunden durch die nationale und internationale Politikszene. Dabei schlägt er immer wieder mal sein Cello an und nennt das dann „öffentliches Üben“. Auch Nebenthemen wie den Fußball lässt der Solist nicht aus. So habe man schon lange nichts mehr von Franz Beckenbauer gehört. Dieser „Demenz-Libero kann sich nicht erinnern, einen 10-Millionen-Scheck unterschrieben zu haben“, lästert der Kabarettist. „Und wissen Sie was, ich kann das auch nicht“.

In Ehingen fühlt er sich verstanden, obwohl er aus Freiburg stamme. Der Badener stellt anerkennend fest, dass „Kretschmann alle Silben wieder raus bringt, die Oettinger verschluckt hat“. Zu seinem Publikum meinte er: „Wir haben die gleiche Meinung“. Links-liberale Einigkeit schwappt von der Bühne und wieder zurück. Mit der SPD müsse man allerdings gerade Mitleid haben. „Das Ende ist Nah-les“ sehe er schon beim nächsten Kölner Karneval als Umzugswagenmotto.

Deutschmann kennt sein Publikum, das sich an das Lenor-Gewissen genau so gut erinnert wie an Fred Feuerstein. Zu anderen Kabarettisten hat er ein gespaltenes Verhältnis. „Der Böhmermann knackte mit seinem Schmähgedicht den Jackpot“, sagte er. Obwohl manche schon meinten, die Beleidigungen gegen Erdogan seien getürkt. Matthias Deutschmann spielte nicht nur mit Politikern, sondern auch mit Worten.