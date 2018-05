Verein Liederkranz: Den Sängern fehlt der Nachwuchs

Allmendingen / Julia-Maria Bammes

Der Liederkranz Allmendingen feiert sein 180-jähriges Bestehen am 12. Mai, mit einem Festabend und Gästen aus Jena.

Der Liederkranz Allmendingen, der am 12. Mai das Jubiläum seines 180-jährigen Bestehens feiert, sieht einer eher ungewissen Zukunft entgegen. „Die Chöre sind am Sterben“, sagt der Vereinsvorsitzende Gregor Baur.

Dennoch hat der Verein, in dem derzeit 36 Sängerinnen und Sänger aktiv sind, anlässlich seines Jubiläums wieder ein gewohnt solides Programm organisiert (siehe Infokasten). Gastchor ist der Jenaer Liederkranz. Vor drei Jahren seien die Allmendinger bereits zu Gast in Thüringen gewesen, die Jenaer Sänger feierten damals das Jubiläum ihres 130-jährigen Bestehens. Der Kontakt nach Thüringen sei über die frühere Allmendinger Schatzmeisterin Marlene Stiebritz zustande gekommen, sagt Gregor Baur. Sie sei nach ihrer Zeit in Allmendingen wieder in ihre alte Heimat Jena zurückgekehrt.

Die Gäste reisen an Christi Himmelfahrt an. Sie haben am Freitag Zeit, die Umgebung kennenzulernen. Für Samstagnachmittag ist eine Probe mit den Allmendinger Sängern angesetzt; die Chöre werden beim Festabend auch gemeinsam singen.

Einst ein reiner Männerchor

Der Liederkranz hat bewegte Zeiten hinter sich: 1838 wurde der Verein als „Eintracht Bruderliebe Allmendingen“ gegründet. Der erste Vorsitzende war der örtliche Pfarrer. Was einst den Ausschlag für die Gründung gab, lässt sich heute nicht mehr herausfinden. 1893 zählte der Verein – damals ein reiner Männerchor – 34 aktive und 63 passive Mitglieder. Bereits damals erfreuten sich die jährlichen Fasnetsveranstaltungen, die im Gasthof Kreuz oder in der Bahnhofs-Restauration stattfanden, großer Beliebtheit, heißt es in der Jubiläums-Chronik des Liederkranzes. Auch dieses Jahr habe der Verein bei seinem Sängerball wieder ein volles Haus gehabt, erzählt Gregor Baur.

Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Zahl der Sänger immer kleiner, Auftritte fanden nur noch selten statt. 1946 jedoch ging es wieder bergauf: Die Zahl der aktiven Sänger stieg auf 79. 1962 feierte der Verein das Jubiläum seines 125-jährigen Bestehens – in Verbindung mit einem Gausängertreffen und der Weihe einer neuen Vereinsfahne. Der Liederkranz erhielt die Zelterplakette. Zehn Jahre später, 1973, war die Zeit des reinen Männergesangvereins vorbei, nun durften auch Frauen mitsingen.

Ein eigenes Vereinsheim hat der Liederkranz nie besessen. Geprobt wird im Bürgerhaus, immer dienstags. Dort steht auch der Konzertflügel des Liederkanzes, der 1983 gekauft wurde. „Die Kameradschaft zwischen den Vereinen ist gut in Allmendingen“, sagt Gregor Baur. So helfen etwa die Mitglieder des Musikvereins Harmonia am Festabend bei der Bewirtung. Umgekehrt hilft der Liederkranz bei den Musikern.

„Wir haben viele Chorreisen unternommen“, sagt Baur. So ging es in der Vergangenheit etwa nach Ungarn, nach Frankreich in die Partnergemeinde Querqueville und einige Male auch nach Südtirol. Auch eine Partnerschaft zum Schweizer Männerchor in Rüfenacht-Allmendingen hatte der Verein geschlossen.

Im Schnitt 75 Jahre alt

In Allmendingen selbst sind die Sänger auch immer wieder unterwegs – sei es beim Fest im Zentrum oder in der jüngsten Vergangenheit bei Konzerten im Schlosshof oder beim Adventssingen im Ort. Im Auftrag der Gemeinde bringen die Sänger den Jubilaren Ständchen dar. „Da fühlen wir uns auch verpflichtet“, sagt Baur.

Seit 1986 ist Gregor Baur Vorsitzender des Liederkranzes, zuvor war er bereits drei Jahre Stellvertreter. Die weitere wichtige Größe des Vereins ist Ursula Glück, die seit 26 Jahren Dirigentin ist. „Wir stützen uns gegenseitig“, sagt Baur, der im vergangenen Jahr 70 Jahre alt geworden ist. Auch sein Vater hatte schon im Liederkranz gesungen. Vor zwei Jahren habe er bereits angekündigt, nicht mehr weitermachen zu wollen, sagt Baur. „Doch ich möchte natürlich auch nicht, dass alles auseinanderfällt.“

Wie es mit dem Liederkanz weitergeht, wird sich in der Generalversammlung zeigen, die auf Dienstag, 5. Juni, terminiert ist – bewusst nach der Jubiläumsfeier. Man müsse schauen, „ob wir dann noch eine Mannschaft zusammenkriegen“, sagt Baur. Aktuell hat der Verein 97 Mitglieder – die 36 aktiven Sänger eingerechnet. Vor fünf Jahren waren es knapp 40 Sänger, allerdings noch 70 passive Mitglieder. Das Durchschnittsalter liege bei 75, 76 Jahren. „Die Chormusik hat sich gewandelt“, stellt Baur fest. Sein Verein steht nicht alleine vor dem Problem, Nachwuchs zu finden und sich zu verjüngen. Der Chorgesang und das Engagement im Verein scheinen nicht mehr allzu gefragt zu sein. „Früher hatten die Leute ein Bedürfnis danach.“