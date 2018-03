Musik Liederkranz Schelklingen: Große Fortschritte

Schelklingen / Joachim Schultheiß

Die Mitglieder des Liederkranz Schelklingen trafen sich im Gasthaus Krone zur Jahreshauptversammlung. Claudia Sobkowiak wurde zum zweiten Vorstand gewählt.

Nur noch acht Jahre seien es bis zum 200er-Jubiläum, hat Chorleiter Albrecht Krokenberg den Mitgliedern des Liederkranzes Schelklingen in Erinnerung gerufen. Diese trafen sich am Donnerstag im Gasthaus Krone zu ihrer Hauptversammlung. Der Chor habe in den vergangenen Jahren große sängerische Fortschritte gemacht.

Der Vorsitzende, Stefan Jedele, berichtete nach dem Rückblick von Schriftführerin Barbara Jedele über die geplanten Aktivitäten. Am 10. Juni wird etwa in der Herz-Jesu-Kirche eine Messe von Jacob de Haan gesungen. Es handelt sich dabei um ein Gemeinschaftsprojekt des Liederkranz, des katholischen Kirchenchors und von Bläsern der Stadtkapelle. Bei Andrea Ziller bedankte sich Jedele für ihre Tätigkeit als zweite Vorsitzende. Ziller trat für die Wahlen nicht mehr an. Für sie rückte die bisherige Kassenprüferin, Claudia Sobkowiak, nach. Stefan Jedele wurde für weitere zwei Jahre als erster Vorsitzender und Georg Schrade als dritter Vorsitzender bestätigt. Marianne Behr bleibt Kassiererin, Barbara Jedele Schriftführerin und Cornelia Merkle Pressewart. Im Ausschuss sind Ulrike Dick, Thorsten Knauth, Sieglinde Maier, Elisabeth Metzger, Susanne Schirmer und Brigitte Schrade vertreten. Kassenprüferin ist wieder Gabi Münch. Sie wird durch Elisabeth Ender verstärkt, die als Nachfolgerin für Claudia Sobkowiak gewählt wurde.

Die Wahlen sowie die vom stellvertretenden Bürgermeister Rainer Blumentritt vorgeschlagene Entlastung erfolgten einstimmig. Die soliden Finanzen des Chors (Gesamteinnahmen von 12.947 Euro standen 2017 Ausgaben von 11.979 gegenüber) wurden durch eine Spende der Karl-und-Maria-Maier-Stiftung über 500 Euro aufgebessert. Den Scheck übergab der Stiftungsbevollmächtigte Franz Rueß. Der Vorsitzende ehrte Gabriele Müller für 30 Jahre Mitgliedschaft in Abwesenheit. Eugen Hermann erhielt für 50 Jahre (passiv) eine handgefertigte Urkunde.