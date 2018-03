Vereine Das neue Heim rückt näher

Öpfingen / Renate Emmenlauer

Das ist ein schöner Tag für Öpfingen“, sagte Bürgermeister Andreas Braun bei der Mitgliederversammlung des Liederkranzes am Donnerstag im Kulturraum des Schlosses freudig. Damit meinte er den gerade bewilligten Zuschuss aus dem ELR-Programm in Höhe von 40 Prozent der Baukosten (wir berichteten). Wenn der Gemeinderat am Dienstag noch der üblichen Gemeindeförderung in Höhe von 25 Prozent zustimme und dem Baugesuch grünes Licht gibt, stehe dem Großprojekt nichts mehr im Weg.

Viele Gespräche notwendig

„Es waren viele Gespräche nötig, Vertreter des Regierungspräsidiums sind sogar zur Besichtigung vor Ort gewesen“, sagte Braun. Der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel und Landrat Heiner Scheffold hätten wertvolle Hilfe geleistet. Laut einer zehnseitigen Nutzungsvereinbarung für das Sängerheim darf die Jugendmusikschule den Raum nach Absprache mitnutzen.

Der Bürgermeister nannte den Liederkranz einen wichtigen Kulturträger der Gemeinde. Ein Sonderlob vergab er an Sängerin Angela Blakowski und ihren Mann Armin, die seit Jahren die Bewirtung bei den Kulturveranstaltungen der Gemeinde schultern. Auch die Bewirtung des Liederkranzes beim kleinen Weihnachtsmarkt der Sportgemeinschaft erwähnte Braun.

Die Regularien waren schnell abgehandelt. Schatzmeisterin Margaretha Oettel meldete ein solides Kassenpolster. Schriftführer Wolfgang Völk wurde für seinen kurzweiligen Bilderrückblick mit Beifall belohnt, ebenso für die Gestaltung der Homepage, das Führen der Vereinschronik und der Mitgliederstatistik. Laut Völk gehören dem Liederkranz 127 Mitglieder an, davon 50 aktive Sängerinnen und Sänger zwischen 17 und 81 Jahren, im Schnitt 61,4.

Chorleiter Tobias Dorow kündigte das Kleine Sängertreffen in Kirchen im April, die beiden Kirchenkonzerte, davon eines in Öpfingen, das traditionelle Weinfest und einen Gastauftritt in Obersulmetingen als Höhepunkte 2018 an. Mit der Besetzung sei er zufrieden, dennoch appellierte er: „Jedes Chormitglied muss irgendwann eine Person zur Singstunde mitbringen. Wer mal hier war und die tolle Kameradschaft erlebt, der bleibt dabei.“

Bei den Wahlen wechselte Beisitzerin Karin Gerdes ins Amt der zweiten Vorsitzenden, das bislang Petra Köhler innehatte. Sie gehört dem Ausschuss weiterhin an. Alle anderen Funktionäre wurden wiedergewählt.

Ein Prestigeobjekt

Vorsitzender Markus Irmler sprach am Ende der Versammlung noch das geplante Sängerheim als einzigartiges Prestigeprojekt an. „Wir leben Chor, wir leben Gesang, wir glauben an unsere Zukunft“, sei das Vereinsmotto. Um die Baukosten gut schultern zu können, erinnerte der Vorsitzende nochmals an den Vorschlag zweier Mitglieder aus dem Vorjahr: Sollte eine Sängerin oder ein Sänger 100 Euro fürs Sängerheim spenden, verdoppeln die beiden Sponsoren den Betrag um weitere 200 Euro. Nach kurzer Diskussion wurde vereinbart, dass dies nur auf freiwilliger Basis stattfinden könne.