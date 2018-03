Untermarchtal Liederkranz löst sich auf

Untermarchtal / HERMANN ILLENBERGER

Der Liederkranz Untermarchtal ist Geschichte: In der Hauptversammlung am Freitag fassten die Mitglieder den Beschluss, den Verein aufzulösen. Grund war der anhaltende Mangel an Nachwuchs (wir berichteten). Zuvor hatte der Vorsitzende Alfons Ziegler noch einmal wehmütig auf die Geschichte des Chors zurückgeblickt: Diese reiche „bis in die Familien der letzten drei Generationen zurück“. Auch bei ihm: Sein Großvater, sein Vater und seit über 40 Jahren er selbst hätten den Verein mitgestaltet.

Nun müsse den Tatsachen ins Auge geblickt werden, sagte Ziegler: „Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.“ Alle Versuche, den Fortbestand zu sichern, seien gescheitert. Nicht einmal der große Einsatz von Chorleiterin Natalie Klink, die mit der Auswahl von modernem Liedgut Werbung für den Verein gemacht hatte, sei von Erfolg gekrönt gewesen. „Ein Weiter so wäre nicht möglich gewesen“, sagte Ziegler.

Den Berichten von Kassierer Joachim Heribert Fischer, Schriftführer Anton Aierstock und den Kassenprüfern Walter Burgmaier und Roland Gehlhoff kam angesichts der nahenden Vereinsauflösung nur mehr ein vermindertes Interesse zu. Ausgeführt wurde unter anderem, dass der Chor keine Auftritte mehr hatte und die Singstunden mangels ausreichender Beteiligung eingestellt wurden mussten. Zuletzt seien im Schnitt zwölf Sänger zu den Proben erschienen – zu wenige, um als Chor auftreten zu können.Das Fehlen der Chorauftritte beim Volkstrauertag, Christbaumstellen und Stefanstag-Singen in den Altersheimen „Maria Hilf“ und „Guter Hirte“ habe in der Bevölkerung für Bedauern gesorgt, hieß es.

Merkle: Chor wird vermisst

Kassierer Joachim Heribert Fischer legte einen Kassenbericht vor, der im vergangenen Jahr nur wenige Einnahmen auswies. Mit den Rücklagen konnte dennoch ein positiver Kassen-Endbestand festgestellt werden. Die Entlastung nahm der stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Merkle vor. Merkle verwies auf die Wehmut vieler Freunde des Liederkranzes ob dessen Auflösung. Das musikalische Engagement des Chores werde innerhalb der Gemeinde jetzt schon schmerzlich vermisst.

Das Amtsgericht Ehingen soll nun zeitnah über den Beschluss zur Vereinsauflösung verständigt werden. Als Liquidatoren wurden Alfons Ziegler und sein Stellvertreter Georg Werz eingesetzt. Zum Abschluss bedankte sich Ziegler bei allen Mitgliedern und bei Chorleiterin Natalie Klink für ihr unermüdliches Engagement. Er kündigte für die Zukunft noch einige Arbeitseinsätze, besonders im Vereinsraum in der Gemeindehalle, an.