Konzert Liederkranz beeindruckt

Öpfingen / re

Bei seinem Kirchenkonzert am Mittwochabend in der gut gefüllten Öpfinger Pfarrkirche hat der örtliche Liederkranz einmal mehr seine gesangliche Schaffenskraft und Vielfalt gezeigt. Chorleiter Tobias Dorow und die rund 50 Sängerinnen und Sänger stimmten mit dem bekannten „Misericordias Domini“ („Der Barmherzigkeit des Herrn will ich singen ewiglich“) kraftvoll in das einstündige Konzert ein. Es folgte Felix Mendelsohn Bartholdys Komposition „Es wird ein Stern aus Jacob aufgehen“ aus dem Oratorium „Erde, Hölle, und Himmel“ – ein mehrstimmig dargebotenes Werk, das im ersten Teil fast schon jubilierend die Geburt Christi beschreibt, im zweiten getragenen Part das Leiden Christi. Höhepunkt war die Friedensmesse „Missa Salve Regina Pacis“ von Heinrich Huber mit dem Kyrie, Credo, Sanctus, Benedictus und Agnus dei. Mit den Liedern „Whereever you are“ („Wo immer Du bist, meine Liebe wird Dich beschützen“) und „Verleih uns Frieden gnädiglich“ schloss der Liederkranz sein schönes Konzert. Musiker Tobias Schmid hatte den Chor an der Orgel begleitet.