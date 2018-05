Jubiläum Liederkranz Allmendingen besteht seit 180 Jahren

Ehrungen

Für den Chorverband Donau-Bussen übernahm Heinz Feil die Ehrungen. An Brigitte Dolp überreichte er für 40 Jahre Singen die Ehrennadel in Silber vom Schwäbischen Chorverband. Marga Allgaier und Rudolf Kramer wurden für 25 Jahre Singen mit einer goldenen Ehrennadel vom Chorverband ausgezeichnet, Anita Hafner für 10 Jahre mit einer Ehrennadel in Silber. Eine Überraschung gab's für Ursula Glück: Sie wurde für 25 Jahre als Chorleiterin mit der Ehrennadel in Gold gewürdigt. Zudem bedankte sich der Chor mit einem großen Gruppenfoto und mit dem eigens arrangierten Lied "Ein Dankeschön den Freunden". re