Benefizkonzert Lieder und leichten Jazz

Ein Benefizkonzert zur Förderung der Integration von jungen Flüchtlingen gibt es am kommenden Samstag (21. April) um 20 Uhr in der Brasserie Adler in Munderkingen. Das Konzert wird in zwei musikalische Abschnitte unterteilt. Zuerst singt Christiane Weber, an der Gitarre begleitet von ihrem Vater Werner Weber, Lieder von Adele über Ed Sheeran bis Silbermond. Danach spielt die Gruppe Jazzmichl aus Blaubeuren. „Easy Jazz“ nennen die fünf ihr musikalisches Treiben. Zu hören sind gängige Stücke wie „Take Five“, „Tequila“ oder „Summertime“, daneben gibt es besondere Coverversionen von Michael Jackson, Maceo Parker, The Cure oder Pharell Williams bis hin zu eigenen Stücken..

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Die gesammelten Spenden werden für die Unterstützung junger Flüchtlinge eingesetzt. Dabei handelt es sich um junge Asylbewerber, die ohne Familie gekommen sind. Einzelne, dem Verein Oberlin persönlich bekannte junge Asylbewerber, sollen in engem Kontakt mit Betreuern der Wohngruppe in ihren Asylrechtsverfahren unterstützt werden.