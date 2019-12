Das Kran-Unternehmen Haslach GmbH in Wertach im Allgäu hat einen neuen Mobilkran „LTM 1130-5.1“, wie Liebherr in Ehingen mitteilt. Der 130-Tonnen schwere Mobilkran ist bereits der vierte Kran dieses Typs, den Haslach in den vergangenen Jahren gekauft habe.

Das sind die Werte des Krans von Liebherr

Maximale Traglast: 130 Tonnen

Teleskopausleger: 60 Meter

Maximale Hubhöhe: 91 Meter

Maximale Ausladung: 72 Meter

Anzahl der Achsen: 5

Haslach hat demnach zurzeit drei „LTM 1130-5.1“ in der Flotte. Den ganz neuen LTM 1130-5.1 habe das Kranverleih-Unternehmen mit einer 2,9 Meter langen Sonderklappspitze und einem zweiten Hubwerk bestellt. Das Haupteinsatzgebiet werde die Montage von Fertigteilen sein.

Der Kranverleiher Haslach hat der Mitteilung zufolge 1978 den ersten Liebherr-Kran gekauft. Zurzeit betreibt Haslach eine reine Liebherr-Flotte mit 8 Mobilkranen von 40 bis 200 Tonnen Traglast.