Manche Baustellen sind echte Herausforderungen, nicht nur für die Arbeiter, sondern auch für die Logistik und die Technik drumherum: Am Grimselsee in den Schweizer Alpen steht die Staumauer „Spitallamm“, ein mächtiger, 114 Meter hoher Staudamm, die seit 90 Jahren Wind und Wetter, Schnee und Eis, und dem Wasserdruck eines ganzen Sees trotzt. Aber jetzt ist der Damm marode. Er hat einem gewaltigen Riss. Der Staudamm muss durch eine neue Staumauer ersetzt werden.

Ein gewaltiges Bauprojekt. Nicht nur der Ausmaße wegen. Dort oben, in 2000 Meter Höhe, geht es auch ziemlich eng zu. Die Verantwortlichen sprechen bescheiden von einer „anspruchsvollen Baustelle“. Das ist Schweizer Understatement. Schon vor rund 90 Jahren war der Bau der alten Staumauer spektakulär, heute ist das nicht anders. Für den Neubau wird in alpinem Gelände heftig gebaggert, gebohrt und gesprengt, und: Die Großbaustelle braucht Unmengen Material und Geräte.

Der Bau des Spitallamms war schon in den 30er Jahren (links) spektakulär. Rechts ein Bild vom See und dem Damm in den 60ern.

Für die Versorgung solch eines gigantischen Projektes mit Kranen heißt das: Wenig Platz, rundherum steile Berge und die riesige runde Mauer – sowie obendrein auch noch die Stahlseile zweier Material-Seilbahnen, die 30 Meter über dem Gelände schweben.

Wenig Platz und hoher Zeitdruck am Grimselsee-Staudamm

Dabei sind Krane für eines der größten Bauprojekte der Schweiz unerlässlich. Wie der Kranhersteller Liebherr berichtet, musste für den Neubau der neuen Grimselsee-Staumauer im Berner Oberland im Herbst 2019 unter hohem Zeitdruck eine 900 Quadratmeter große Bodenplatte hergestellt werden.

Sie ist das Fundament, auf dem im Frühjahr 2020 eigens eine große Betonmischanlage errichtet werden soll – der Bau der neuen Staumauer verschlingt Unmengen Beton. Die Ingenieure standen wegen dieses Fundaments unter Zeitdruck, die Platte sollte noch vor dem frühen Wintereinbruch fertig werden.

Der Grimselsee und der Staudamm Spitallamm, darunter die Baustelle.

Liebherr-Kran MK 88 Plus im Einsatz an enger Baustelle

Reto Mathis, Leiter der Mobilkran-Sparte bei beim Baukonzern Frutiger AG, entschied sich angesichts der enge an der Baustelle für einen besonderen Mobilbaukran von Liebherr aus der Firmenflotte, wie Liebherr weiter berichtet: Der MK 88 Plus hat zwar einen 45 Meter langen Ausleger, er kann aber mit eingefahrenem Turm bei lediglich 18 Meter Hakenhöhe arbeiten. Damit komme er beim Schwenken des Auslegers mit den Lasten den Materialseilbahnen nicht ins Gehege.

Weiterer Vorteil gegenüber einem Mobilkran: Der MK 88 Plus aus der Reihe der MK Mobilbaukrane sei bei den vielen Hebevorgängen schneller als Mobilkrane. Er müsse den Ausleger nicht wie ein Mobilkran per Teleskop ausfahren. Das so genannte Teleskopieren brauche mehr Zeit.

15 Hübe pro Stunde: Mobil-Baukran schneller und effektiver als Mobilkran

Reto Mathis dazu: „Ich schätze, der Mobilbaukran ist bei dieser Art von Hüben bis zu 20 Prozent schneller als ein herkömmlicher Pneukran. Ein Mobilkran mit Teleskopausleger hätte aufgrund der begrenzten Höhe des nutzbaren Raums bei sehr vielen Hüben teleskopieren müssen.“

20 Prozent, die sich offenbar auszahlten. Der MK 88 Plus und seine Kranführer hatten Liebherr zufolge während des zwei Wochen langen Dauereinsatzes mächtig viel zu tun. In zwei Schichten wurde teilweise von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr abends nonstop durchgearbeitet. Der Kran hatten in dieser Zeit rund 1600 mal Lasten wie Baustahl, Container oder kleines Gerät am Haken. „In der Intensivphase hatten wir bis zu 15 Hübe pro Stunde zu bewältigen“, erklärt Mathis in dem Bericht des Biberacher Unternehmens.

Mit Strom betrieben – Vorteil für den Umweltschutz in den Schweizer Alpen

Ein weiterer Vorteil des MK 88 Plus: Er wurde während des gesamten Einsatzes durchgängig mit Baustellenstrom und somit völlig ohne Lärm- und Schadstoffemissionen betrieben. Das bedeute in dem engen Areal eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Männer vor Ort. „Außerdem sparen wir dadurch natürlich Kosten und es muss auch kein Tankwagen aus dem Tal hochfahren, um den Kraftstoff zu bringen“, erklärt Mathis.

Der Bau des Fundaments wurde rechtzeitig abgeschlossen. Seit dem 20. Dezember 2020 ruhen die Arbeiten am Grimselsee, die gesamte Grossbaustelle ist offiziell in der Winterpause. Im Frühling 2020 geht es weiter.

Das ist der Liebherr MK 88 Plus

Der Mobilbaukran MK 88 ist ein Vierachser, der Liebherr zufolge hohe Traglasten und eine große Reichweite bietet, und dabei bei kompakten Abmessungen bietet. Mit horizontalem Ausleger beträgt die Traglast bei 45 Meter Ausladung an der Spitze 1.850 Kilo. Mit der Option Plus, die seit der Fachmesse Bauma 2015 angeboten wird, steht bis zu 10 Prozent mehr Traglast zur Verfügung. Die Traglast an der Spitze erhöht sich damit auf 2000 Kilo. Mit dem Zusatzballast erreicht der MK 88 Plus bei 45 Metern Ausladung 2200 Kilogramm Traglast.

Die technischen Daten des MK 88 Plus

Tragfähigkeit bei maximaler Ausladung: 2200 Kilogramm

Maximale Ausladung: 45 Meter

Maximale Tragfähigkeit: 8000 Kilogramm

Maximale Hakenhöhe: 30,20 Meter

Auslegersteilstellung: 15 / 30 / 45 °

Max. Hakenhöhe bei Steilstellung: 59,10 Meter

Fahrmotor: Liebherr 6-Zylinder-Diesel

Fahrmotor Leistung: 330 kW

Anzahl Achsen: 4

Fahrgeschwindigkeit: 80 km/h

Einsatzgewicht: 48 Tonnen

Neubau der Staumauer am Grimselsee dringend nötig

Das Bauprojekt im Berner Oberland ist auf sechs Jahre Bauzeit ausgelegt – und offenbar mehr als nötig: Die alte Grimselsee-Staumauer, die in der Schweiz „Spitallamm“ genannt wird, ist deutlich in die Jahre gekommen. Sie wurde 1932 in Dienst genommen und war mit einer Höhe von 114 Metern damals die höchste Staumauer in der Schweiz.

Jetzt allerdings zieht sich der Riss durch die Mauer. Er spaltet das mächtige Bauwerk quasi vertikal in zwei Teile. Die Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) fürchtete, dass die alte Mauer etwa im Falle eines Erdbebens dem Druck des Stausees am Grimselpass nicht standhalten könnte. Deswegen wurde der Neubau beschlossen.

Die Fakten zur Baustelle:

Typ der Staumauer: Doppelt gekrümmte Bogenmauer

Kosten: Rund 125 Millionen Franken (117,7 Millionen Euro)

Bauzeit 2019-2025

Baubeginn Juni 2019

Höhe 113 Meter

Kronenlänge 212 Meter

Und was geschieht mit der alten Mauer aus dem Jahr 1932? Die bleibt erhalten und wird später einfach geflutet. Bis zum Jahr 2025 soll das neue Stauwerk fertig sein.

Wer sich die Baustelle einmal ansehen möchte, kann das von der KWO ebenfalls betriebene Historische Alpinhotel Grimsel Hospiz am Staudamm besuchen. Laut KWO sind für Besucher ab Sommer 2020 eine Aussichtsplattform und ein Baustellenrundgang geöffnet. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage Grimsel Blog.