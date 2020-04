Liebherr Mobilkrane werden weltweit verkauft, vor allem in Nordamerika laufen die Geschäfte gut, wie der jüngste Geschäftsbericht für 2019 zeigt. So hat auch das kanadische Kran- und Schwertransportunternehmen Myshak Crane & Rigging Ltd. 2019 bei Liebherr zwei Gittermast-Mobilkrane LG1750SX gekauft. Das erste Gerät wurde bereits im Dezember 2019 übernommen. Der zweite Kran wird im April 2020 geliefert, wie Liebherr berichtet.

Liebherr-Krane für Windkraftanlagen in Kanada

Die beiden 750-Tonnen-Krane des Typs LG1750SX sind besondere Schwergewichte mit einem speziellen Ausleger-System, mit welchem die Geräte vor allem in der boomenden Windindustrie zum Einsatz kommen sollen. Es sind die ersten LG1750 mit dem so genannten SX-Auslegersystem in ganz Nordamerika.

Der LG1750 ist der bisher stärkste Kran im Fuhrpark der Myshak Group. Bei dem kanadischen Unternehmen heißt es zu den Neuanschaffungen „Wir benötigten einen größeren Kran, weil die Windkraftanlagen immer höher werden und die Gewichte der Komponenten zunehmen.“

Krane für Bau von Windrädern bis 140 Meter Nabenhöhe

Myshak hat beide LG1750 mit dem Auslegersystem SL20 für die Montage von Windkraftanlagen bis 100 Meter Nabenhöhe geordert. Zusätzlich bestellten die Kanadier das SX-Auslegersystem für die Montage von Anlagen bis zu über 140 Meter Nabenhöhe. Damit können, so Liebherr, Windkraftanlagen der neusten Generation montiert werden. Die neuen Krane werden aber auch für andere Anwendungen, beispielsweise Schwerlasthübe, eingesetzt.

Das sind die allgemeinen Leistungsdaten eines Liebherr LG1750:

Maximale Traglast: 750 Tonnen

Maximale Hubhöhe: 193 Meter

Maximale Ausladung: 136 Meter

Fahrmotor: Liebherr-8-Zylinder Diesel mit 500 KW/679 PS

Kranmotor: Liebherr-8-Zylinder Diesel mit 400 KW/543 PS

Fahrgeschwindigkeit: 80 Stundenkilometer

Verstärker für mehr Hubkraft und Höhe: Das ist das SX-System

Das SX-System ist noch relativ neu und erst seit April 2017 auf dem Markt. Im Gegensatz zu normalen Auslegern werden im unteren Bereich des Hauptauslegers 3,5 Meter breite Gitterstücke anstelle von 3 Meter breiten Stücken eingesetzt. Diese verbreiterten Gitterstücke erhöhen die Seitenstabilität des Auslegers und ermöglichen damit eine höhere Tragkraft. Damit vergrößert sich nun die aufrichtbare Auslegerlänge auf bis zu 165 Meter plus fester Gitterspitze. Es können Stückgewichte bis 120 Tonnen errichtet werden.

Eine Erhöhung der Tragkraft ermöglicht eine Erweiterung des SX-Systems: Statt 3,5 Meter breite Gitterstücke werden zwei je 14 Meter lange oder sogar drei je 14 Meter lange Gitterstücke mit einer Breite von 6 Metern im untersten Bereich des Hauptauslegers eingebaut. Dadurch erhöht sich die Steifigkeit und Tragfähigkeit des Auslegersystems zusätzlich.

Eine grafische Darstellung des SX-Systems.

© Foto: Liebeherr

Fakten zum Unternehmen Myshak in Kanada

Das Kran- und Schwertransportunternehmen Myshak beschäftigt 240 Mitarbeiter.

Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Acheson bei Edmonton in der kanadischen Provinz Alberta hat mehr als 250 Krane.

Vor kurzem hat das Unternehmen auch einen Raupenkran LR1350/1, einen Gittermast-Mobilkran LG1550, die Mobilkrane LTM1500-8.1, LTM1250-5.1 und LTM1070-4.2 von Liebherr erhalten.