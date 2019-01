Liebherr-Kran auf Ehinger Marktplatz aufgebaut

Stefan Bentele

Seit gestern und bis in die nahe Zukunft schmückt ein Liebherr-Kran den Ehinger Marktplatz. So gesehen wird „Der Blick in die Zukunft“, der eigentlich dem dort sitzenden Narren vorbehalten ist, zum Allgemeingut. Arbeiter haben das Gerät gestern vor der Baustelle für die Volksbank-Höfe aufgebaut. Mit einer Hakenhöhe von 32 Metern macht der Kran dem Narrenbaum mächtig Konkurrenz in Sachen Blickfang. Laut Stadtverwaltung wird der Kran zwar Auswirkungen auf den Standort einiger Stände haben, die Märkte finden aber weiterhin auf dem Platz statt.