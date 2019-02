Wirtschaft Liebherr Ehingen feiert 50 Jahre mit Mitarbeitern

Ehingen / sab

Am Anfang stand eine Idee, der 87 Mitarbeiter in Ehingen vor 50 Jahren folgten und mit der Produktion des Autokrans AUK 40T-60 begannen. Am 22. Februar 1969 gründete Hans Liebherr die Liebherr-Werk Ehingen GmbH, roß gefeiert wird jedoch erst im Juli dieses Jahres, wie das Unternehmen gestern schriftlich mitteilte. Es feiern allein die Mitarbeiter im Werk, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Die Öffentlichkeit oder die Familien der Mitarbeiter werden dabei nicht miteinbezogen, wie Unternehmenssprecher Tobias Ilg auf Nachfrage sagt. Man habe mit den Kunden- und den anschließenden Familientagen im vergangenen Jahr bereits kräftig gefeiert, außerdem stünden im April die Baumaschinen-Messe in München (Bauma) auf dem Programm, bei der das Unternehmen den größten Stand stelle.

Liebherr Ehingen ist in den vergangenen 50 Jahren nicht nur kräftig an Mitarbeitern gewachsen: mittlerweile arbeiten nach Unternehmensangaben etwa 3600 Mitarbeiter im Werk in Ehingen. „Fünfzig Jahre Liebherr in Ehingen sind in erster Linie fünfzig Jahre Engagement, Leistungsbereitschaft und Treue unserer Belegschaft“, wird Mario Trunzer, Geschäftsführer Kaufmännische Verwaltung, in der Mitteilung zitiert.

Die Mitarbeiter produzieren etwa 1800 Krane – Mobil- und Raupenkrane – in jedem Jahr. Das Unternehmen sieht seinen Erfolg auch in einer engen Beziehung zu seinen Kunden, denen Liebherr viele Anregungen für Innovationen zuschreibt. Eine weitere Stärke sei die Zuverlässigkeit. „Neunzig Prozent aller jemals bei uns gefertigten Krane werden nach Jahrzehnten immer noch eingesetzt“, sagt Christoph Kleiner, Geschäftsführer Vertrieb, in der Liebherr-Mitteilung. Das sei auch auf „besondere Standards im Kundendienst“ zurückzuführen, den die Liebherr-Werk Ehingen GmbH weiter ausbaut, schreibt das Unternehmen weiter.

Möglicherweise in Berg

Mit Blick auf ein Servicezentrum Süd (wir berichteten) sieht sich Liebherr ganz am Anfang der Planung. Man sondiere alles, was verkehrstechnisch gut gelegen ist, sagte Unternehmenssprecher Tobias Ilg auf Nachfrage. Das Industriegebiet in Berg scheint als ein möglicher Standort in Frage zu kommen, „wir sondieren aber den Markt“, sagte Ilg. Etwa 100 Mitarbeiter arbeiten derzeit am Liebherr-Werk Ehingen in der Kranwartung.