Literatur Liebe, Buße und Emails aus dem Jenseits

Ehingen / jad

Der Ehinger Buchladen legt ein vielfältiges Programm für Frühjahr und Sommer vor. Los geht es am Freitag, 23. März. Der in Australien geborene, österreichische Autor Heinrich Steinfest liest von 20 Uhr an aus seinem aktuellen Roman „Die Büglerin“. Tonia Schreiber bügelt die Wäsche ihrer vermögenden Heidelberger Kunden. Die Bezahlung ist schlecht, dennoch erledigt sie die Arbeit mit Sorgfalt. Denn das Bügeln ist ihre Form der Buße. Sie büßt für eine Tat, die ihr Leben unwiderruflich verändert hat ...

Journalist und Autor Max Scharnigg ist am 13. April, 20 Uhr, im Buchladen zu Gast. Mit dabei hat er seinen Roman „Der restliche Sommer“. Darin geht es um Geschichten von Liebe und Unbehagen – in einer Zeit, die grundsätzlich eine Zumutung ist, wie es in der Ankündigung heißt.

Im April erwartet das Publikum eine weitere Veranstaltung, bei der Spannung angesagt ist: Manfred Bomm liest aus seinem Kriminalroman „Nebelbrücke“. Ein Unternehmer aus Ulm erhält dubiose E-Mails, deren Absender behauptet, vor 49 Jahren ermordet worden zu sein. Die Details könne nur die Beteiligten kennen. Schließlich geht er auf den Vorschlag des anonymen E-Mail-Schreibers ein – ein gefährliches Vorhaben. Die Lesung findet am Montag, 23. April, 20 Uhr, im Sudhaus der Berg Brauerei statt.

In „Ein mögliches Leben“ begleitet ein junger Mann seinen Großvater auf eine Reise in die deutsche Vergangenheit, durch die sich für die Familie alles ändert. Die Autorenlesung mit Hannes Köhler findet am Freitag, 15. Juni, 20 Uhr, im Ehinger Buchladen statt.

Die Lesung mit Mariana Leky, die wegen Krankheit entfallen war, wird am Freitag, 5. Oktober, nachgeholt.

Die Möglichkeit, nach Ladenschluss in Belletristik und Sachbüchern zu schmökern, gibt es wieder beim Late Night Shopping und zwar am Dienstag, 10. April, am Donnerstag, 17. Mai, sowie am Mittwoch, 20. Juni, jeweils von 19.30 Uhr an. Eine Anmeldung ist erforderlich. Der nächste Buchvorstellungsabend findet am Freitag, 4. Mai, 20 Uhr, statt.

