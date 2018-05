Fronleichnam Letzte Vorbereitung für Fernseh-Gottesdienst

Ehingen / Christina Kirsch

In der Stadtpfarrkirche St. Blasius laufen die letzten Vorbereitungen für die Fernsehübertragung an Fronleichnam.

In der Stadtpfarrkirche St. Blasius in Ehingen laufen die letzten Vorbereitungen für die Fernsehübertragung des Fronleichnam-Gottesdiensts am Donnerstag.

Chor und Orchester der Stadtkapelle proben die Lieder und Psalmvertonungen und stimmen sich ab mit der Technik in den drei Übertragungswagen des Südwest Rundfunks (SWR) auf dem Kirchhof.

Seit Dienstag wird der Marktplatz und der Kirchhof auch für die Prozession, die sich an den Gottesdienst anschließt, mit Buchenmaien geschmückt.

Beginn des Gottesdienstes in St. Blasius am Donnerstag ist um 10 Uhr. Das Pfarrbüro bittet Gottesdienstbesucher, spätestens 20 Minuten vor Beginn die Plätze in der Kirche einzunehmen.