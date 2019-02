Kultur Letzte Führung durch die Winckelhofer-Ausstellung

Ehingen / ANNE HAGENMEYER

Die Urkunden in feinster spätgotischer Minuskel, von Hand geschrieben, dürfen nun wieder in der Dunkelheit des Archivs verschwinden. Darüber ist Stadtarchivar Dr. Ludwig Ohngemach nicht unglücklich, denn „neben Wasser und Feuer ist das Licht der größte Feind von Handschriften“. Und er sieht sich als Archivar in der Pflicht, die Dokumente für kommende Generationen zu bewahren.

Wenn auch viele Schriften aus der Hand von Hieronymus Winckelhofer erhalten sind, sagt das wenig über das Leben des wohlhabenden Gönners der Stadt aus, der 1538 geboren wurde und als Geistlicher in hohe Ämter kam. Winckelhofer gehörte zu den Reichen der Stadt und bewohnte das Eckhaus Hauptstraße/Herrengasse. Aus einem Nachlassregister geht hervor, dass sein Haus mit viel Hausrat und Möbeln bestückt war, dass es dort silberne Becher, Besteck und einen wasserspendenden Schrank gab.

Woher das viele Geld der Winckelhofers kam, bleibt im Dunkeln. Hieronymus stiftete Altäre, Kapellen, bediente alle Klöster im Umkreis und erkaufte sich mit seiner Großzügigkeit Jahresmessen für alle Zeiten, die nach seinem Tode abgehalten werden sollten, um ihm und seiner Familie einen angenehmen Aufenthalt im Jenseits zu garantieren.

Etwas von seiner Spendenfreudigkeit fiel auch für die Bewohner des Spitals und andere Bedürftige ab. Die Geringschätzung des irdischen Lebens, auch wenn es mit Macht und Einfluss verbunden war, passt in die frühe Neuzeit. Ließ sich Winckelhofer auf Fensterbildern oder einem Fastentuch abbilden, dann immer als Miniatur. Ohngemach hat die Darstellungen verglichen und ist sicher, dass es sich nicht um „typisierte Gesichter“ handelt, sondern um die Gesichtszüge des Hieronymus Winckelhofer.