Konzert Leonard Bernstein und Frank Sinatra

Oberstadion/Unterstadion / swp

Der Musikverein „Lyra“ Unterstadion veranstaltet am Samstag, 5. Januar, sein traditionelles Dreikönigskonzert in der Mehrzweckhalle Oberstadion. Konzertbeginn ist bereits um 19.30 Uhr. Mit dem Dreikönigskonzert 2019 schließt der Verein sein Jubiläumsjahr „85 Jahre Musikverein und 60 Jahre Jugendkapelle“ ab.

Eröffnet wird das Konzert von der Jugendkapelle unter der Leitung von Philipp Betz. Die Jugendlichen bringen die Musikstücke „Jump an Joy“ von Markus Götz, „Schmelzende Riesen“ von Armin Kofler und „Robinson Crusoe“ von Bert Appermont zu Gehör. Den zweiten Teil des Konzertabends bestreitet dann die aktive Kapelle mit ihren derzeit 84 Musikerinnen und Musikern. Dirigent Klaus Fiderer hat hierfür wieder ein abwechslungsreiches Konzertprogramm zusammengestellt. Eröffnet wird der zweite Konzertteil mit dem Stück „A Joyful Fanfare“ des Schweizer Komponisten Franco Cesarini. Danach folgt die Overture to „Candide“ von Leonard Bernstein. Anschließend tragen die Musikerinnen und Musiker das von Dirk Brossé geschriebene Musikstück TinTin vor. Nach den Ehrungen folgt die Ouverture zur Operette „Orpheus in der Unterwelt“ und zum Abschluss gibt es ein Frank Sinatra Medley.