Wirtschaft Leistungsschau geplant

PATRICK HUSS

Im kommenden Jahr wird der Gewerbe- und Handelsverein Allmendingen (GHV) wieder eine Leistungsschau veranstalten, hieß es am Donnerstagabend in der Hauptversammlung des Vereins im Sportheim. Die Leistungsschau findet im vierjährigen Turnus statt; dieses Mal könnte auch ein Oldtimer-Treff zum Programm gehören.

Der Vorsitzende Walter Leichtle präsentierte den 23 Mitgliedern seinen Jahresbericht: Der Verein trat aus dem Bund der Selbständigen (BDS) aus. Da man nicht mehr Mitglied sei, spare man jährlich rund 2500 Euro. Die italienische Nacht mit der Band Times Square am 30. Juni kam gut an. „Die Stimmung war trotz einsetzenden Regens gigantisch gut“, resümierte Leichtle. Er danke den Helfern: „Das war verdammt viel Arbeit für alle.“ In diesem Jahr solle es eine Wiederholung der GHV-Nacht geben, jedoch zusammen mit der FiZ-Gemeinschaft anlässlich des Jubiläums „25 Jahre Fest im Zentrum“.

Der Unternehmer-Treff erfreut sich immer größerer Beliebtheit; es wurden bereits drei Treffs angeboten (Apotheke Bekeris, Elektro Käufler und Flaschnerei Schaude). In diesem Jahr sind nochmal zwei Treffs geplant – am 29. Juni (Maler Michael Traub) und am 1. September (Franz Borner, Drehleiter). „Die Unternehmer haben meist die gleichen Probleme, aber auch ähnliche Ziele“, sagte Leichtle. Mit den Treffs soll die Gemeinschaft gestärkt werden und ein Erfahrungsaustausch stattfinden.

Die Ausbildungsmesse fand am 23. und 24. September im Bürgerhaus statt und war wieder ein Erfolg. Erstmals habe die Firma Denkinger mit einem Truck teilgenommen. Heuer soll die Messe (13. Juli) zusammen mit der Gemeinschaftsschule Allmendingen-Schelklingen an der Schule in Schelklingen stattfinden und nicht wie bisher in Allmendingen. „Zukünftig werden die Schüler in Schelklingen entlassen und wir müssen als Betriebe dort präsent sein. Ausbildung ist unsere Zukunft, ohne Ausbildung gibt es auf Dauer keine Fachkräfte mehr und damit auch kein Überleben unserer Betriebe“, begründet Leichtle den Standortwechsel. Thomas Gaßmann, Ausschuss Ausbildung, berichtete, dass wieder neue Betriebe hinzu gewonnen werden konnten. An der Schule soll es eine Aktion geben, eventuell mit Fußballtorwand oder Basketball.

Wie Leichtle sagte, solle die Attraktivität Allmendingens weiter gestärkt werden. Es habe gute Gespräche mit dem neuen Bürgermeister Florian Teichmann gegeben. Leichtle wies auf die Gutscheine des GHV hin, welche bei Blumen Haimerl erworben werden können. Die Gutscheine können bei den ortsansässigen Firmen eingelöst werden.

49 Betriebe sind mit dabei

Schriftführerin Claudia Schaude berichtete von acht Ausschusssitzungen, einer Klausurtagung und der Teilnahme am Menschenkicker-Turnier. 49 Betriebe gehören dem GHV an. Der Jahresbetrag beträgt weiterhin 125 Euro.

Kassiererin Marion Gerhardt verbuchte ein Plus von rund 850 Euro – bei Einnahmen von etwa 16 300 Euro und Ausgaben von gut 15 500 Euro. Der stellvertretende Bürgermeister Manfred Huber sagte: „Ich hoffe, dass Gemeinde und GHV weiter so gut zusammenarbeiten wie bisher.“

Die neue Satzung wurde einstimmig angenommen. Die alte Satzung war lediglich eine Vorlage des BDS und wurde nun komplett neu aufgesetzt. Sie beinhaltet auch schon die neue Datenschutzverordnung.