Nach dreijähriger Planung wird der Bienenlehrpfad am Lehrbienenstand in Ehingen feierlich eröffnet.

Es waren einige bürokratische Hürden zu überwinden, bis der Bienenlehrpfad am Ehinger Lehrbienenstand eingeweiht werden konnte. „Drei Jahre und drei Monate hat es gedauert“, sagte Leon­hard Hauler, der Vorsitzende des Ehinger Imkervereins. Den ursprünglich geplanten Rundkurs habe man verwerfen müssen, weil Naturschutzgründe dagegen gesprochen hätten.

Viel Mühe habe der Verein auf die Texte der zwölf Tafeln verwendet, „weil wir feste Textvordrucke abgelehnt haben“, sagte Leonhard Hauler bei der feierlichen Einweihung des Bienenlehrpfads am Freitag. „Das teuerste ist die Internetunterstützung“, erläuterte Leonhard Hauler. Erich Dolp hat maßgeblich den Internetauftritt der Ehinger Imker gestaltet, aber der QR-Code, mit dem Besucher mit ihrem Smartphone auf den Tafeln zusätzliche Informationen abrufen können und sich für ein Bienenquiz einloggen können, ist noch nicht freigeschaltet.

„Der Bienenlehrpfad passt jedoch sehr gut in unser Jubiläum zum zehnjährigen Bestehen des Biosphärengebiets“, sagte Oberbürgermeister Alexander Baumann in seinem Grußwort. Deshalb erschien es sinnvoll, das große Wildbienenhotel, den Erdhügel für Wildbienen und den 800 Meter langen Pfad mit den Informationstafel in der Festwoche zu eröffnen.

Der Imkerverein hatte aus dem Förderprogramm Biosphärengebiet für den Bienenlehrpfad einen Zuschuss über 13 500 Euro bekommen. Die kompletten Kosten belaufen sich auf 24 000 Euro. Einige der Sponsoren waren bei der Eröffnung anwesend.

Wie der Honig ins Glas kommt

Auf den Informationstafeln geht es um die Biene als Blütenbestäuber, die Biene als Nutztier und um den Superorganismus eines Bienenstaates. Man erfährt etwas über Schwarmintelligenz und wie der Honig ins Glas kommt. Für Alexander Baumann ist der kleine Informationspfad „eine weitere Bereicherung für die Stadt Ehingen“. Die Aktion liege voll im Trend und bediene den Zeitgeist, „und zwar lange, bevor sich allfällige Bewegungen den Natur- und Artenschutz auf die Fahnen geschrieben haben“, meinte das Stadtoberhaupt Ehingens. Der Lehrbienenstand besteht immerhin schon seit zwölf Jahren und die Imker unterrichten und betreuen im Jahr etwa 250 bis 300 Kinder.

Landrat Heiner Scheffold erinnerte an das Kinderlied „Summ, summ, summ, Bienchen summ herum“. Die Bienen seien in der Bevölkerung positiv emotional belegt, meinte der Redner. „Nach dem Rind und Schwein sind Bienen das drittwichtigste Nutztier“, informierte der Landrat. „Der wirtschaftliche Nutzen der Bienen wird in Deutschland auf 2,5 Milliarden Euro im Jahr geschätzt“. 91 von 107 Nutzpflanzen seien auf die Bestäubung durch Bienen angewiesen. Auch aus der Initiative „pro Natur“ der Erdgas Südwest kam Unterstützung. Schonender Umgang mit der Natur und Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen sei nicht nur das Anliegen ihres Unternehmens, betonte Sandra Klingler in ihrem Grußwort.

Am Bienenlehrpfad in Ehingen haben Karl Huber, Erich Dolp, Josef Priller, Peter Vaillant, Christian Hinterreiter, Leonhard Hauler, Schriftführerin Mauela Braig und einige andere Ehrenamtliche mitgearbeitet. Der Pfad beginnt am Parkplatz der Nordic Walking-Strecke und geht bis zum Lehrbienenstand.