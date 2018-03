Einzelhandel Lebensmittel statt Sportartikel

Ehingen / Rainer Schäffold

In den Ehinger Einzelhandel kommt Bewegung: Wie auch eine Ankündigung im Schaufenster kundtut, wird auf dem Sternplatz in den Räumen des früheren Sport-Express ein türkisches Lebensmittelgeschäft eröffnen. Betreiber wird Ibrahim Özdemir aus Asch bei Blaubeuren sein, der auch mit Obst und Gemüse auf dem Ehinger Wochenmarkt präsent ist. Dies bestätigte Özdemirs Partnerin Züleyhan Kisatzik gestern auf Anfrage.

Vorwiegend Obst und Gemüse, aber auch frisches Fleisch und türkische Lebensmittel werde das Geschäft im Angebot haben, erklärte Züleyhan Kisatzik. Sie sieht dies als Bereicherung für die Innenstadt, in der es sonst eher wenige Lebensmittel im Angebot gebe. Wann das Geschäft öffnet, konnte sie noch nicht sagen. „Es gibt noch keinen genauen Zeitplan.“ Bis jedoch die Ausstattung eingetroffen und der Markt bestückt ist, gingen bestimmt noch Monate in Land.

Fast fünf Jahre ist das Ladengeschäft am Sternplatz leer gestanden, seit der Sport-Express im Oktober 2013 an seinen heutigen Standort an Bucks Höfle umgezogen ist. Özdemir habe die Räume gekauft, erklärte Christine Walter, Geschäftsführerin des Sport-Express. Über den Kaufpreis wollten beide Seiten keine Angaben machen.