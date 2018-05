Gemeinderat Lauterach: Alte Schmiede muss weichen

Lauterach / Maria Bloching

Im September brannte das Gebäude in der Dorfmitte von Lauterach aus. Nun wird es abgerissen.

Vor rund zwei Jahren hat die Gemeinde Lauterach die alte Schmiede im Ortskern gekauft, um für die Aufnahme von Asylbewerbern gerüstet zu sein und sich die Gelegenheit offen zu halten, in der Dorfmitte selbst über einen Platz zu verfügen.

Der Brand im September 2017 hat das Gebäude jedoch so stark beschädigt, dass der Gemeinderat vor die Entscheidung gestellt war, es entweder aufwendig zu sanieren oder abzureißen. Nachdem ein Abriss ins Auge gefasst worden war, wurden Angebote eingeholt. „Leider fehlt dann ein markantes Gebäude im Ortsmittelpunkt. Aber vielleicht kann dieser Platz in ferner Zukunft von der Gemeinde anderweitig gestaltet und genutzt werden“, führte Bürgermeister Bernhard Ritzler aus. Der Gemeinderat war zuvor zu der Überzeugung gekommen, dass das Gebäude in Eigenleistung ausgeräumt und für den Abbruch vorbereitet werden kann. Trotzdem belaufen sich die Kosten laut dem günstigsten Angebot der Firma Merkle auf 35 700 Euro.

Lutz Mammel regte an, eine mit Efeu bewachsene Mauer als Sichtschutz und auch als „schönes Andenken an die alte Schmiede“ stehen zu lassen und vielleicht sogar noch mit einem Dach zu versehen. Dafür konnte sich der Gemeinderat aber nicht begeistern. „Das kostet bestimmt zusätzlich viel Geld, außerdem ist diese Mauer zu dünn, um alleine zu stehen. Sie müsste dann abgestützt werden und das ist ein Mehraufwand“, sagte Joachim König. Laut Bürgermeister Ritzler müsse man die Sicherheitsaspekte berücksichtigen: „Wenn Kinder da raufklettern und runterfallen, sind wir haftbar.“ So beschloss das Gremium einstimmig den Komplettabriss.