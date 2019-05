Breitbandausbau und Wasserversorgung sorgen für erhebliche Belastungen.

Der Gemeinderat Lauterach hat am Freitagabend wegen eines Formfehlers alle in der Sitzung vom 22. März getroffenen Beschlüsse, darunter die Beauftragung des Stuttgarter Ingenieurbüros Fichtner mit einem Gutachten bezüglich der Wasserversorgung, nochmals beschlossen. Der Fehler lag darin, dass in der Einladung zum 22. März kein Sitzungsort genannt worden war. Die damalige Sitzung fand im Vereinsraum der Lautertalhalle statt; darauf war auf einem am Rathaus festgemachten Blatt hingewiesen worden. Wegen einer Beschwerde beim Kommunalamt wurde jetzt die Beschlussfassung wiederholt. Das dauerte am Freitagabend keine zehn Minuten. Das durch die Beschwerde der Bürgerinitiative um Horst Wimmer erzwungene Prozedere stieß bei Gemeinderat Lutz Mammel auf Unmut: „Ich halte das für reine Schikane.“

Jahresrechnung gebilligt

Die Feststellung der Jahresrechnung 2018 durch den in der Sitzung anwesenden Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft Markus Mussotter wurde durch den Gemeinderat einstimmig gebilligt. Der Verwaltungshaushalt kommt demnach auf ein Volumen von 1,396 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt auf 849.000 Euro. Insgesamt ergibt sich ein Volumen von 2,245 Millionen Euro – eine „riesige Zahl“, wie Bürgermeister Ritzler ausführte. Die Planzahlen hatten allerdings noch höher gelegen: Wäre es danach gegangen, hätte das Gesamtvolumen 3,618 Millionen Euro betragen. Im Vermögenshaushalt waren 2,239 Millionen Euro eingestellt gewesen; die Ausgaben für den Breitbandausbau verlagerten sich allerdings auf dieses und das kommende Jahr, so dass eine Abweichung von fast 1,4 Millionen Euro eintrat.

Ritzler sieht Leistungsgrenze

Bürgermeister Bernhard Ritzler verwies an dieser Stelle auf die Sanierung der Wasserversorgung als künftige Investition; zusammen mit dem Breitbandausbau werden diese Maßnahmen auf 2,5 bis 3,0 Millionen Euro kommen, schätzt Ritzler: „Diese Vorhaben werden die Gemeinde an die Leistungsgrenze bringen.“ Insbesondere der Breitbandausbau mit 1,5 Millionen Euro sei aber nötig. Die Verschuldung bewege sich bislang noch im „normalen Rahmen“. Mussotter bezifferte diese Zahl bei 576 Einwohnern auf 246,34 Euro pro Kopf (280,33 Euro zu Jahresbeginn).

Die Räte stimmten dem Antrag des Bürgermeisters zu, in allen Teilgemeinden – also in Neuburg, Talheim und Reichenstein – flächendeckend eine Tempo-30-Zone einzurichten. Ritzler begründete diesen Schritt mit der Entwicklung dieser Dörfer zu „Wohnortgemeinden“; in Neuburg gibt es zudem keinen Gehweg. Die Einrichtung der 30er-Zonen muss durch das Landratsamt angeordnet werden.

Ein Car2go-Angebot der Stadtwerke Ulm mit zwei Elektro-Ladesäule und einem Elektroauto soll bei der Lautertalhalle eingerichtet werden. Die Gemeinde beteiligt sich mit jährlich 2500 Euro. Nach drei Jahren soll Bilanz gezogen werden.

In der Halle ist der Geschirrspüler verkalkt. Jetzt wird eine Enthärtungsanlage für 4500 Euro installiert.

