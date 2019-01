Lauterach Breitbandausbau und Wasserversorgung belasten Haushalt

Lauterach / Von Maria Bloching

Der Breitbandausbau und die Strukturverbesserung der Wasserversorgung belasten den Haushalt enorm. Die Verschuldung steigt.

Lauterach braucht eine neue Wasserversorgung. Wie diese aussehen soll, ist allerdings noch nicht geklärt. Doch ganz gleich, ob sich der Gemeinderat für eine weitere Eigenversorgung oder für den Anschluss an die BUWAG entschließt: die Investitionen sind enorm und übersteigen die finanziellen Möglichkeiten der kleinen Gemeinde. Eine Million Euro sind für dieses Jahr im Haushaltsplan für die Neuordnung der Wasserversorgung vorgesehen, im Jahr 2020 weitere 641 000 Euro.

„Wir können das nur bewerkstelligen, wenn Zuschüsse kommen“, machte Bürgermeister Bernhard Ritzler in der Sitzúng des Gemeinderats deutlich. 853 000 Euro erhofft er sich vom Land: „Wenn diese nicht bewilligt werden, können wir uns die Maßnahmen schlichtweg nicht leisten.“ Denn die für 2019 vorgesehene Aufnahme eines neuen Darlehens in Höhe von 420 000 Euro treibt die Verschuldung der Gemeinde nach oben. Können – wie vorgesehen – in diesem Jahr 25 000 Euro getilgt werden, so steigt der Schuldenstand von Ende 2018 mit 504 396 Euro (pro Kopf 861 Euro) auf 899 396 Euro zum Jahresende 2019, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1535 Euro. „Wenn die Gemeinde Rechtenstein bei der Wasserversorgung mit ihrem Kostenanteil von 330 000 Euro abspringen und ihr eigenes Ding machen würde, wären das noch einmal 500 Euro mehr pro Kopf“, rechnete Joachim König aus und gab zu bedenken, dass diese Schulden ja nicht in wenigen Jahren zurückgezahlt seien: „Da wird es schwierig mit anderen Projekten in nächster Zeit.“

Dennoch führt an der Neuordnung der Wasserversorgung mit strukturverbessernden Maßnahmen kein Weg vorbei, wie Bürgermeister Ritzler betonte: „Wir wollen ja keinen Palast bauen, sondern mit Breitband und Wasserversorgung in die Zukunft investieren. Das bringt unsere kleine Gemeinde in ein Dilemma. Wir haben relativ wenige Einnahmen außerhalb der Zuweisungen, weil wir kein Gewerbe haben. Es ist wie daheim: man hangelt sich durch und guckt, dass man es hinkriegt“. Dies auch mit Blick auf weitere Investitionen. Zu Buche schlagen die Restfinanzierungen für den Bau der Feuerwehrgarage (15 000 Euro) und die Erschließungskosten für das Baugebiet Ehinger Steige III (6000 Euro), die Kanalerweiterung Ehinger Steige III (160 000 Euro) und die Wasserleitung (64 000 Euro), der Toilettenanbau im Infozentrum (10 000 Euro), die Verbesserung der Breitbandversorgung (70 000 Euro), der Anschlusskostenbeitrag an die BUWAG (für den Fall, dass dieser Anschluss kommen sollte; 97 000 Euro) sowie der Grunderwerb (10 000 Euro).

Gedeckt werden diese Investitionen in Höhe von insgesamt 1,46 Millionen Euro durch die Zuführung aus dem Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (73 000 Euro), durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (36 000 Euro), durch Zuschüsse sowie Grundstückserlöse (90 000 Euro) und Darlehen. Der Etat 2019 schließt mit einem Volumen von 2,88 Millionen Euro, laut Ritzler „ein riesen Haushalt mit Summen, die bezahlt werden müssen“. Die Netto-Investitionsrate beträgt 48 000 Euro, die Rücklage schrumpft auf 33 548 Euro.

Neue Einsatzkräfte

Die Gebühren für Abwasser, Abfall und Wasser bleiben unverändert, allerdings schließt der Gebührenhaushalt beim Abwasser mit einem Minus von 8859 Euro, so dass die Gemeinde eine Gebührenanpassung ins Auge fassen sollte. Angehoben werden die Gebühren für die Nutzung der Lautertalhalle, somit kann künftig auf den jährlichen Hallenputz verzichtet werden. „Den Vereinen ist das lieber so. Für jede Benutzung der Halle wird ein baukastenmäßiger Einzelbetrag erhoben, je nach Nutzung errechnet sich der Gesamtpreis“, erklärte Ritzler.

Als eine wichtige Investition bezeichnete Ritzler den Kauf von Einsatzkleidung und Uniformen für fünf neue Einsatzkräfte der Feuerwehr für rund 6000 Euro. „Es ist erfreulich, dass wir in diesem Bereich einen Zuwachs zu verzeichnen haben.“

