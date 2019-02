Tourismus Laura Gobs will Schelklingen als Wanderziel attraktiv machen

Schelklingen / Bernhard Raidt

Laura Gobs ist seit September Tourismusbeauftragte in Schelklingen. Für sie hat die Stadt mehr zu bieten als den Hohle Fels.

Wie fühlt es sich an, den Tourismus in Schelklingen voranzubringen?

Laura Gobs: Es ist eine spannende Aufgabe. Einerseits ist alles neu, die Stelle ist ja ganz frisch geschaffen worden. Andererseits ist ja auch bisher schon einiges passiert in Sachen Tourismus. Zu meinen ersten Aufgaben hat es gehört, zu sichten, was bisher geschehen ist.

Was ist ihr vorläufiges Fazit nach ihrem ersten halben Jahr?

Unsere größte Stärke ist das Weltkulturerbe Hohler Fels. Aber daneben hat Schelklingen noch viel mehr zu bieten: Etwa das Schmiechtal, den Schmiechener See, das Biosphärengebiet und weitere Höhepunkte.

Wie wollen Sie dieses Potenzial erschließen?

Wir wollen das Stadtgebiet und die Teilorte zu einem attraktiven Wandergebiet machen. Dazu wollen wir den Wildwuchs an verschiedenen Beschilderungen auflösen. Die verbleibenden Wege sollen einheitliche Schilder bekommen – und zwar nach dem Konzept des Alb-Donau-Kreises. Wir hoffen auch, dass wir Wege als Premium-Wanderwege zertifiziert bekommen. Dann lassen sie sich besser überregional bewerben.

Wer arbeitet mit an diesem Projekt?

Mit dabei sind die Albvereins-Ortsgruppen in Justingen, Hütten und Schelklingen; der Förderverein Hütten, der Heimatverein Sondernach sowie das Team des Biosphäreninfozentrums Schelklingen-Hütten. In all diesen Organisationen gibt es tolle Menschen, die engagierte Arbeit leisten. Wir haben ein Treffen am 13. März geplant, bei dem wir das Vorgehen bei den Wanderwegen planen wollen.

Wie wollen Sie Schelklingen überregional bekannter machen?

Eine wichtige Rolle spielen dabei die Verbände, in denen die Stadt Mitglied ist. Dazu zählt etwa der Tourismusverband Schwäbische Alb, der Steuerungskreis Weltkultursprung, das Biosphärengebiet und die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau – aber auch der Geopark Schwäbische Alb, der ja direkt über meinem Büro im ehemaligen Notariat in Schelklingen seine Geschäftsstelle hat. Ich habe zu den Verbänden bereits Kontakt aufgenommen – die Jahreszeit war günstig, weil viele ihre Hauptversammlungen hatten und ich mich so vorstellen konnte.

Sie haben die Stadt auch auf der Tourismusmesse CMT präsentiert?

Ja, den Auftritt dieses Jahr dort habe ich organisiert. Die Resonanz war hervorragend, viele Leute haben sich für die Stadt und ihre Angebote interessiert. Nächstes Jahr soll es dann auch neue Broschüren mit Ausflugstipps rund um Schelklingen geben. Neben dem Hohlen Fels sollen das Obere Schmiechtal, der Schmiechener See und das Biosphärengebiet stärker beworben werden.

