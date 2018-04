Event Lau die Nacht, spritzig das Bier

Bierbrauer-Lehrling Alexander Niemela bei einer Vorführung in der Brauerei. Der Shuttle spuckt die Gäste aus, die in die Brauereiwirtschaft pilgern. © Foto: Christina Kirsch

Zwei Fässer, drei Schläge: Mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Alexander Baumann am Groggensee hat die lange Nacht der Brauereien am Freitagabend begonnen. © Foto: Christina Kirsch

Ehingen / Christina Kirsch

Alexander, hau den Zapfen nei!“ Mit dieser Aufforderung unterstützten mehrere Jungs vom Chiemsee Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann beim Fassanstich am Groggensee. Mit nur drei Schlägen für zwei Bierfässer der Schwanen- und der Berg-Brauerei hatte das Stadtoberhaupt am Freitagabend die lange Nacht der Brauereien in Ehingen eröffnet. Zwar flachsten die Besucher, der OB könne doch sicherlich auch zwei Fässer gleichzeitig anstechen, aber diese Herausforderung nahm Baumann schließlich doch nicht an. Doch eine Premiere war sicherlich, dass Ulrich Zimmermann, Chef der Berg-Brauerei, mit einem Schwanenbier von Michael Miller anstieß. Und Braumeister Miller ließ sich seinerseits ein Berg-Bier schmecken.

Schon beim Fassanstich unter freiem Himmel gruppierten sich viele Menschen um das Freibier, das manchem gar zu schnell zur Neige ging. Die Chiemsee-Jungs hatten offensichtlich schon vorgeglüht und auch ein Bier in der Hosentasche, das von einer Ehinger Brauerei stammte, die sich nicht an der langen Nacht der Brauereien beteiligte.

Den feierfreudigen Ansturm bestens gelaunter Menschen kommentierte Rolf Koch vom Stadtmarketing mit dem Spruch „Da steht noch einer in der Schlange, der macht‘s nimmer lange.“ Doch das Durchhaltevermögen der Gäste war Freitagnacht enorm. Das lag sicher auch am Wetter, das den Besuchern mehr als hold war. Man saß bis tief in die Nacht im Freien, nutzte Bänke, Treppen und Mäuerle, um sich niederzulassen und ließ es sich gutgehen.

Beide Brauereien hatten sich für das Spektakel spezielle Speisekarten einfallen lassen, in denen es vom Beer-Burger über Biersoße und Bierperlen bis zum Bierliköreis allerlei Schmankerl zum Verkosten gab. Die Shuttle-Busse waren gut gefüllt und spuckten in Berg zeitweise ganze Cliquen aus, die sich rund um die Brauerei amüsieren wollten.

Mit Fahrrädern war eine Gruppe aus Metzingen gekommen, mit dem Wohnmobil zwei Herren aus Meßstetten. Mit dem Bierkrug in der Hand lagerten die Meßstetter im Gras am Groggensee und genossen dort auch das flanierende weibliche Publikum.

Großes Event wie die Fasnet

Die lange Nacht der Brauereien, die sich nach Meinung von Michael Miller in die Reihe der großen Ehinger Events wie die Fasnet eingliedern soll, hatte nicht nur Bier, auch jede Menge Unterhaltung zu bieten. Im Schwanen spielte die Band „Blamasch“, in der der Ehinger Franky Zeisel mitspielt. In Berg machten bis 2 Uhr „5er Blech“, das „Ensemble la strada“, „Acoustic Pur“ und „Get Back“ Live-Musik.

Franz Nothelfer alias Oberbrauer Karl Rommel unternahm im Brauereimuseum einen Schritt in die Vergangenheit und berichtete von 1899, seinem Anstellungsjahr in der Brauerei. 21 Brauereien habe es damals in Ehingen gegeben. „Und die größte war die Linde“. An dieser Stelle steht heute das Ehinger Rathaus. Die lange Nacht der Brauereien war auch die symbolische Eröffnung des ersten zertifizierten Stadtwanderwegs Deutschlands, dem Bierkulturwanderweg in Ehingen. Die Urkunde war bereits auf der Touristikmesse CMT im Januar übergeben worden. Für die Berg-Brauerei ist die lange Nacht der Brauereien der Auftakt zur Bierwoche, die heute beginnt.