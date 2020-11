Die Thüringer Waldziegen, eine bedrohte Nutztierrasse, sind die ganze Leidenschaft von Anja Kirchner und Anke Hose. Im Jahr 2015 fingen die beiden Frauen in Bockighofen mit zehn Ziegen an, eine kleine Herde aufzubauen. „Wir hatten von Anfang an die Käserei im Blick“, sagt die Bauernhofpädagog...