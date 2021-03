Die Ergebnisse der Landtagswahl in Ehingen bargen einige kuriose Ergebnisse - so erzielte die SPD in zwei Teilorten keine einzige Stimme, hingegen war dort die CDU sehr stark. Auch gab es einen Ort, in dem die AfD besonders stark war - wie schon fünf Jahre zuvor.

Für Sozialdemokraten hatte der Wa...