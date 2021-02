Landjugend trifft Politiker – an diesem Online-Meeting zur Landtagswahl haben am Sonntagvormittag etwa 50 junge Leute teilgenommen. Sie nutzten die Gelegenheit, die Kandidaten zu sehen und zu hören, die sie bisher in erster Linie von den Wahlplakaten kannten.

Das Zoom-Treffen war perfekt organisie...