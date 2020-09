Das Landgericht Ulm eröffnet am Dienstag, 29. September, das Hauptverfahren gegen einen 63-Jährigen aus Ehingen vor der ersten Großen Strafkammer als Jugendschutzkammer. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann sexuellen Missbrauch von Kindern in sieben Fällen vor, in einem Fall davon schweren Mis...